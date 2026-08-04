NTN24
Martes, 04 de agosto de 2026
Martes, 04 de agosto de 2026
Exfutbolista

Exjugador del fútbol profesional colombiano fue arrestado en Estados Unidos por supuesto tráfico de drogas: esto se sabe

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugador del FPC fue arrestado en EE. UU. - Canva
Jugador del FPC fue arrestado en EE. UU. - Canva
Según las autoridades, “intentó ingresar a Estados Unidos casi 9.000 pastillas de hidrocodona”.

En las últimas horas, una sorpresiva noticia sacudió el mundo del deporte en Estados Unidos, ya que relaciona a un exjugador colombiano con un supuesto delito.

o

Según la información divulgada por el medio Local 10, las autoridades informaron que Diego Serna “intentó ingresar a Estados Unidos casi 9.000 pastillas de hidrocodona al llegar al Aeropuerto Internacional de Miami en un vuelo procedente de Colombia”.

Asimismo, de acuerdo con los reportes, se identificó que el viajero provenía de Medellín, Colombia, en un vuelo de American Airlines y que llevaba consigo “dos mochilas negras, sin equipaje documentado”.

Además, indican que una denuncia federal, antes de su llegada a Estados Unidos, emitió una “alerta de vigilancia” porque sospechaban de Serna y de su posible viaje con drogas.

Luego de su llegada, Serna se presentó ante los agentes de Aduanas, a quienes les dijo que transportaba “siete frascos surtidos de vitaminas que contenían aproximadamente 8.975 pastillas”.

Del mismo modo, mencionan que el implicado “manifestó de inmediato que quería cooperar”.

En los detalles del procedimiento realizado a Serna, el señalado aceptó que los frascos contenían hidrocodona. Luego de eso, “explicó que las pastillas fueron entregadas en su apartamento en Colombia por un amigo llamado Sebastián, cuyo apellido aseguró no conocer”.

En ese mismo sentido, indicó que habría sido este quien “pagó su boleto de avión como agradecimiento por ayudarlo a transportar las pastillas”.

o

Según la información dada a conocer, “(Serna) fue informado de que, una vez aterrizara en Miami, recibiría una llamada de Sebastian con instrucciones para la entrega de las pastillas”. Además, en la denuncia se relata que “bajo la dirección de las autoridades, el exjugador notificó a Sebastian por WhatsApp que había llegado a Miami”.

También, “las autoridades observaron el intercambio. A (Serna) se le indicó entregar las pastillas a una persona que se reuniría con él en el Aeropuerto Internacional de Miami, en la puerta 10 de salidas”, informan.

Adicionalmente, el relato menciona a una mujer con quien Serna se encontró y a quien le entregó las pastillas. Más tarde, las autoridades arrestaron a la mujer e incautaron los narcóticos. Un dato importante que se reveló al final de la denuncia fue: “Durante la detención, las autoridades observaron que el teléfono celular de la mujer recibía numerosas llamadas de un contacto guardado como ‘Sebastian hijo’”.

Para el exjugador, el desenlace negativo radicó en que fue acusado por “importación de hidrocodona y conspiración para importar hidrocodona” en Estados Unidos.

Temas relacionados:

Exfutbolista

Fútbol

Jugadores

Tráfico de drogas

Drogas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Denuncian que camión-bomba usado en atentado en Cúcuta el sábado pasado fue "ensamblado en Venezuela"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Así se ve el interior del edificio afectado por las implosiones de una urbanización en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Opinión sobre el intento de robo de identidad política de Delcy Rodríguez: “estamos seguros que no tendrá éxito”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“Tenemos mucha angustia, muchos nervios”: volvió a temblar en Venezuela, siendo La Guaira el epicentro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Lo haremos a la fuerza": audio inédito del Comando Central revela las amenazas de EEUU a buques en Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Militares de EE. UU. - Foto X: @Southcom
Régimen cubano

Régimen cubano amenaza con fusilar a los presos políticos si EE. UU. interviene militarmente la isla

ICE - Foto AFP
ICE

ICE liberó a la futbolista venezolana que fue arrestada en un aeropuerto internacional de Florida

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

Opinión sobre el intento de robo de identidad política de Delcy Rodríguez: “estamos seguros que no tendrá éxito”

Jose Manuel Restrepo, vicepresidente, y Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

Colombia será el miembro número 13 del Escudo de las Américas ¿Qué significa?

Gobierno Petro - Foto EFE
Gobierno Petro

"A la izquierda le quedó grande gobernar": exviceministro de Defensa Alejandro Arbeláez sobre gestión de Gustavo Petro en Colombia

Más de Deportes

Ver más
Real Madrid - Foto: EFE
Real Madrid

Real Madrid sorprende al lanzar su camiseta alterna para la temporada 2026-2027 con Linda Caicedo como modelo

Selección Colombia | Foto: AFP
Selección Colombia

El creador de contenido que en lugar de cuestionar a la selección Colombia tuvo un gesto de apoyo con todos los jugadores tras la eliminación del Mundial

Zlatko Dalić - Foto: AFP
Mundial 2026

El Mundial cobra otro puesto: selección eliminada anuncia la destitución de su técnico

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Real Madrid - Foto: EFE
Real Madrid

Real Madrid sorprende al lanzar su camiseta alterna para la temporada 2026-2027 con Linda Caicedo como modelo

Selección Colombia | Foto: AFP
Selección Colombia

El creador de contenido que en lugar de cuestionar a la selección Colombia tuvo un gesto de apoyo con todos los jugadores tras la eliminación del Mundial

María Corina Machado, Edmundo González y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

Dos años del 28J, el robo de Maduro a la democracia venezolana: "arrasamos con la tiranía chavista"

Terremoto en Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

Habló la mamá de Lucas Gámez, el niño argentino que murió en el terremoto en Venezuela: "Mi único consuelo es que voy a reencontrarme contigo en algún momento, mi príncipe"

camiseta que Pelé vistió en la final del Mundial de Suecia 1958-Foto: EFE
Fútbol

Histórica subasta: a horas de la final del Mundial la camiseta de futbolista sudamericano que ganó el torneo se vendió por casi 5 millones de dólares

Marines de EEUU trabajan junto a controladores de tráfico aéreo de Venezuela - Foto: X @Southcom
Aeropuerto de Maiquetía

¿Está EE. UU. operando la torre de control de Maiquetía? Marines trabajan junto a controladores de tráfico aéreo de Venezuela en el aeropuerto internacional

Zlatko Dalić - Foto: AFP
Mundial 2026

El Mundial cobra otro puesto: selección eliminada anuncia la destitución de su técnico

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023