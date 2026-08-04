Exjugador del fútbol profesional colombiano fue arrestado en Estados Unidos por supuesto tráfico de drogas: esto se sabe

En las últimas horas, una sorpresiva noticia sacudió el mundo del deporte en Estados Unidos, ya que relaciona a un exjugador colombiano con un supuesto delito.

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Según la información divulgada por el medio Local 10, las autoridades informaron que Diego Serna “intentó ingresar a Estados Unidos casi 9.000 pastillas de hidrocodona al llegar al Aeropuerto Internacional de Miami en un vuelo procedente de Colombia”.

Asimismo, de acuerdo con los reportes, se identificó que el viajero provenía de Medellín, Colombia, en un vuelo de American Airlines y que llevaba consigo “dos mochilas negras, sin equipaje documentado”.

Además, indican que una denuncia federal, antes de su llegada a Estados Unidos, emitió una “alerta de vigilancia” porque sospechaban de Serna y de su posible viaje con drogas.

Luego de su llegada, Serna se presentó ante los agentes de Aduanas, a quienes les dijo que transportaba “siete frascos surtidos de vitaminas que contenían aproximadamente 8.975 pastillas”.

Del mismo modo, mencionan que el implicado “manifestó de inmediato que quería cooperar”.

En los detalles del procedimiento realizado a Serna, el señalado aceptó que los frascos contenían hidrocodona. Luego de eso, “explicó que las pastillas fueron entregadas en su apartamento en Colombia por un amigo llamado Sebastián, cuyo apellido aseguró no conocer”.

En ese mismo sentido, indicó que habría sido este quien “pagó su boleto de avión como agradecimiento por ayudarlo a transportar las pastillas”.

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Según la información dada a conocer, “(Serna) fue informado de que, una vez aterrizara en Miami, recibiría una llamada de Sebastian con instrucciones para la entrega de las pastillas”. Además, en la denuncia se relata que “bajo la dirección de las autoridades, el exjugador notificó a Sebastian por WhatsApp que había llegado a Miami”.

También, “las autoridades observaron el intercambio. A (Serna) se le indicó entregar las pastillas a una persona que se reuniría con él en el Aeropuerto Internacional de Miami, en la puerta 10 de salidas”, informan.

Adicionalmente, el relato menciona a una mujer con quien Serna se encontró y a quien le entregó las pastillas. Más tarde, las autoridades arrestaron a la mujer e incautaron los narcóticos. Un dato importante que se reveló al final de la denuncia fue: “Durante la detención, las autoridades observaron que el teléfono celular de la mujer recibía numerosas llamadas de un contacto guardado como ‘Sebastian hijo’”.

Para el exjugador, el desenlace negativo radicó en que fue acusado por “importación de hidrocodona y conspiración para importar hidrocodona” en Estados Unidos.