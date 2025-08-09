NTN24
Sábado, 09 de agosto de 2025
Petro se pronunció sobre política de Trump contra cárteles y respaldó a Maduro: "No creo que la solución sea poner dinero para matar o capturar líderes políticos"

agosto 9, 2025
Por: Redacción NTN24
El presidente de Colombia expresó su apoyo a la política antinarcotraficante expresada por el presidente de Estados Unidos siempre y cuando "se respete la soberanía nacional de cada país".

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su apoyo a la política antinarcotraficante expresada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siempre y cuando “se respete la soberanía nacional de cada país”.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el mandatario colombiano destacó la importancia de fortalecer la lucha contra las organizaciones criminales, enfocándose en sus líderes, finanzas y la incautación masiva de mercancía ilícita.

“Estoy de acuerdo con ella, sobre la base del respeto a la soberanía nacional. Mi gobierno ha coordinado y lo seguirá haciendo con todo gobierno que se comprometa de verdad en esta lucha, respetando la independencia de los gobiernos”, agregó sobre la política antinarcotraficante.

Asimismo, destacó el esfuerzo que se debe hacer con los territorios afectados por el narcotráfico. “El mundo debe hacer el esfuerzo de volver lícitas, sustancias poco peligrosas, y concentrar el esfuerzo en las más peligrosas, el mundo debe descriminalizar grupos sociales vulnerables como campesinos, indígenas y juventudes y etnias excluidas. Solo así se le quita base social al narcotráfico. Quitar bloqueos debilita el narcotráfico”, aseguró.

o

Ante la situación en Venezuela, Petro rechazó la violencia y la coerción como soluciones para los problemas políticos en el país. “En relación a Venezuela, he recibido apoyo de Maduro y el general Padrino para derrotar los grupos narcotraficantes de la frontera con ese país. El apoyo ha sido contundente y debe continuar”, insistió.

Además, enfatizó que no se debe buscar, capturar o matar a líderes políticos. En su lugar, abogó por soluciones pacíficas y respetuosas de la soberanía nacional.

“No creo que la solución de los problemas políticos de los venezolanos pase por poner dinero para matar o capturar líderes políticos. Venezuela necesita un dialogo abierto entre todas sus fuerzas para unas elecciones libres. Ni encarcelando dirigentes políticos, ni inhabilitándolos ni tampoco persiguiendo dirigentes oficialistas, con la amenaza de la cárcel o la muerte, permitirán una salida pacífica”, señaló Petro.

“El camino de Venezuela es la libertad política y la plena soberanía. Al pueblo venezolano y a todas sus fuerzas, le hemos propuesto un sistema de mayor integración política, social y económica en una confederación de la Gran Colombia de nuestros tiempos”, afirmó.

