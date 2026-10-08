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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Nicolás Maduro

Estados Unidos imputó cargos a Nicolás Maduro y Cilia Flores por conspiración para cometer tortura contra norteamericanos

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Cilia Flores y Nicolás Maduro - EFE.
Cilia Flores y Nicolás Maduro - EFE.
La nueva acusación señala al dictador venezolano y a su esposa de participar en un sistema de represión contra opositores políticos y ciudadanos norteamericanos..

Estados Unidos imputó este jueves un nuevo cargo contra el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, por conspiración para cometer tortura contra opositores políticos y ciudadanos estadounidenses, según una nueva acusación presentada ante un tribunal federal de Nueva York.

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El documento judicial sostiene que Maduro y Flores participaron en un sistema de represión que, de acuerdo con los fiscales, buscaba “socavar la democracia venezolana y afianzarse en el poder” mediante violencia contra la oposición política, detenciones arbitrarias y torturas contra personas detenidas, incluidos ciudadanos de Estados Unidos.

Cabe resaltar que la nueva imputación detalla, además, las prácticas de tortura que, según la acusación, fueron utilizadas durante el periodo en el que Maduro estuvo al frente del régimen venezolano. Entre ellas, menciona descargas eléctricas, golpes, asfixia, violación, desnudez forzada, aislamiento prolongado, privación de alimentos y celdas de castigo.

Los fiscales también señalaron presuntos métodos de tortura psicológica, entre ellos, amenazas contra los familiares de los detenidos, incluidos sus hijos. La acusación afirma que Maduro habría autorizado el uso de estas prácticas y supervisado un sistema destinado a perseguir y reprimir a quienes eran considerados opositores.

Se hace énfasis en que este nuevo cargo se suma a las acusaciones que Maduro y Flores ya enfrentaban en Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Ambos fueron capturados por fuerzas estadounidenses en Caracas el 3 de enero de 2026 y trasladados posteriormente a Nueva York, donde permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

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Maduro y Flores se han declarado no culpables de los cargos que ya enfrentaban. El juicio está programado para comenzar el 1 de junio de 2027, mientras sus abogados continúan presentando recursos ante la justicia estadounidense.

La nueva imputación amplía así el caso penal contra el dictador y su esposa y agrega formalmente las acusaciones relacionadas con presuntos actos de tortura contra opositores y ciudadanos estadounidenses a las causas que ya eran investigadas por las autoridades de Estados Unidos.

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