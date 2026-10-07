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Miércoles, 07 de octubre de 2026
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Chavismo

¿Ya Maduro no entra en la ecuación?: Diosdado Cabello pide al PSUV "consolidar el respaldo" a Delcy Rodríguez

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana, junto a colaboradores del chavismo - Foto: EFE
Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana, junto a colaboradores del chavismo - Foto: EFE
Cabello pasó de mantener una retórica antiimperialista a adoptar un perfil más defensivo tras la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero de 2026.

El integrante de la dictadura venezolana, Diosdado Cabello, instó a la militancia del PSUV a "mantener la unidad en sus filas" y a consolidar el respaldo a la gestión de la jefa del régimen venezolano, Delcy Rodríguez.

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Durante un acto político, Cabello sostuvo: "Hoy tenemos un gran reto: seguir acompañando a la hermana presidenta Delcy Rodríguez en todos los frentes de batalla, porque es la fuerza de un pueblo lo que nos da a nosotros el largo aliento".

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"Hoy no hubo invitaciones especiales para nadie; aquí está marchando el que quiso marchar", acotó el señalado miembro de la cúpula dictatorial de Venezuela.

"Queremos un mundo de iguales, un mundo no de grupos ni donde privilegiados tengan beneficios que no tienen los demás. Hugo Chávez rompió con eso", agregó.

Cabello pasó de mantener una retórica antiimperialista a adoptar un perfil más defensivo tras la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero de 2026.

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Antes de la comentada fecha, Cabello se proyectaba como el inquebrantable "número dos" del régimen.

Igualmente, hasta el momento, Cabello continúa controlando varios aparatos de "seguridad" y promoviendo la represión.

Diosdado Cabello sigue siendo buscado por la justicia de Estados Unidos, que mantiene activa una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

Enfrenta cargos federales presentados en el distrito sur de Nueva York por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas de fuego.

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