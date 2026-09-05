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Sábado, 05 de septiembre de 2026
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Nepal

Regresa la esperanza a Nepal: rescatistas logran sacar con vida a un ciudadano chino y una mujer de 64 años tras diez días bajo los escombros

septiembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Estos nuevos rescates se dan tan solo 24 horas después de que los rescatistas lograron sacar a dos personas que estaban sepultadas en un túnel tras la fuerte avalancha del pasado 26 de agosto.

Tras diez días de la fuerte avalancha que arrasó con el Himalaya, en Nepal, los rescatistas le devuelven a los más afectados la esperanza tras realizar dos nuevos rescates, en medio de la tragedia que deja a más de 5.600 desaparecidos, según los últimos datos oficiales.

Los recientes rescatados se tratan de una mujer, de 64 años, que estaba sepultada en su casa y un ciudadano chino que se encontraba en un túnel.

Según afirmó la Policía, la mujer fue identificada como Chandrika Shrestha, residente en el distrito de Nuwakot y tras ser rescatada fue trasladada al hospital en helicóptero a Katmandú "para recibir atención médica".

En fotografías publicadas por la Policía en redes sociales, se la ve con los ojos entrecerrados, sentada en el suelo y envuelta en mantas.

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Mientras que el ciudadano chino fue identificado como Luhaitao, un operario que estaba a 225 metros dentro del túnel del Proyecto Hidroeléctrico Upper Trishuli-1, en el distrito de Rasuwa, indicó un comunicado militar

El sobreviviente se encontraba entre los cientos de trabajadores de una planta hidroeléctrica que desaparecieron después de que un inmenso alud de hielo y barro, similar a un tsunami, arrasara la frontera entre China y Nepal tras el colapso masivo de un glaciar el 26 de agosto.

Estos nuevos rescates se dan tan solo 24 horas después de que los rescatistas lograron sacar a dos personas que estaban sepultadas en un túnel tras la fuerte avalancha del pasado 26 de agosto.

Uno de los dos supervivientes fue sacado del túnel en una camilla que fue alzada por varios hombres con casco, según muestran las imágenes difundidas por el Ministerio de Energía.

Además, se conoció que uno de los rescatados salió consciente, mientras que el otro hombre milagrosamente salvado, con el rostro y el cuerpo cubiertos de barro, fue puesto nuevamente en pie por sus rescatistas, a quienes dirigió un pequeño gesto con la mano.

Los dos obreros rescatados fueron identificados como Sanjay Shah, un capataz mecánico de 30 años, y Kabir Maharjan, un supervisor de 45 y son los primeros en ser sacados con vida del túnel de las obras de la presa Trishuli-3.

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