ELN desafía al gobierno de De La Espriella y ataca con drones una guarnición militar dejando al menos tres soldados muertos

El Ministerio de Defensa de Colombia elevó el sábado a tres los militares muertos por un ataque del ELN con drones contra una guarnición militar en el este del país.

El atentado ocurrió la víspera en la región del Catatumbo, donde militares sostienen operaciones contra grupos armados por orden del mandatario Abelardo de la Espriella.

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En principio, las autoridades habían reportado dos fallecidos y cinco heridos por el ataque atribuido a rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La cartera detalló en un comunicado que tras el atentado murieron un capitán y dos soldados.

"El ataque contra el Cantón Militar El Trapiche fue ejecutado mediante aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos", precisó la cartera de Defensa.

El sábado, el ministro de Defensa, Jorge Mora, recorrió la zona afectada.

Fuerzas militares y policiales "permanecen desplegadas para proteger a la población, fortalecer la seguridad, mantener la ofensiva contra las estructuras del ELN y ubicar a los responsables de estos ataques", agregó el Ministerio.

Cerca de cumplir su primer mes en el cargo, el presidente intensifica los bombardeos y los operativos en tierra contra las diferentes organizaciones ilegales que operan en Colombia.

De la Espriella adhirió en agosto a Colombia al llamado Escudo de las Américas, la alianza antinarco liderada por su homólogo estadounidense Donald Trump.