"Estados Unidos no va a reconocer un gobierno que no sea el de Abelardo": Carlos Giménez sobre si se desconocen resultados de elecciones en Colombia

El congresista republicano de Estados Unidos, Carlos Giménez, habló en exclusiva con el programa Club de Prensa de NTN24 sobre la eventual caída del régimen cubano, así como de la elección de Abelardo De la Espriella para ser presidente de Colombia y la transición hacia la democracia en Venezuela.

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Sobre el régimen de Cuba, Giménez afirmó que "va a caer", pero aseguró a su vez que no tiene muy claro si será o no por medio de una intervención militar ordenada por parte de Estados Unidos en la isla.

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"Yo creo que va a caer, pero no sé si va a ser porque va a haber un tipo de intervención militar, el régimen está en la condición más débil que he visto en más de 67 años, pero la culpa la tiene el régimen, porque el comunismo y el socialismo no trabajan", expuso.

También se refirió a la reciente segunda vuelta presidencial de elecciones en Colombia en las que el candidato opositor De la Espriella derrotó por un estrecho margen a Iván Cepeda, el candidato del oficialismo de Gustavo Petro.

"Abelardo hubiera ganado por mucho más si no fuera por las trampas del partido de Petro, yo no tengo las pruebas, pero yo sé cómo esa gente trabaja", afirmó Giménez.

Según el congresista: "el partido de Petro trató de robarse esta elección, lo que es lamentable para él (Petro) es que no lo hizo de la manera suficiente para ganar".

Giménez considera que "los colombianos que no están en Colombia y que votaron afuera" eligieron por un 80% o 70% de votos a De la Espriella por encima de Cepeda debido a que, según él "la gente de Petro no pudo llegar hasta aquí (el exterior)".

En caso de que el presidente no reconozca los resultados aun cuando se prueben, pues Petro, según Giménez "es marxista" y "a esa gente no le gusta ceder el poder", "los Estados Unidos no va a reconocer un Gobierno que no es el de Abelardo, porque fue el ganador".

En cuanto a la transición hacia la democracia en Venezuela, Giménez aseguró que las elecciones, para él ya son "tarde" de realizarse incluso si se llevaran a cabo "mañana".

Pero el congresista aseveró estar de acuerdo con que se realicen cuando tengan que realizarse y señaló a Delcy Rodríguez, a cargo del poder desde la captura de Nicolás Maduro, como "la dictadora interina".