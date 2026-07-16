Terremoto Programa: La Mañana EE. UU. prepararía plan de reconstrucción para Venezuela: invertiría 3.000 millones de dólares julio 16, 2026 Por: Miguel Pedreros El proyecto norteamericano contempla el despliegue de 3.000 técnicos y una inversión de 3.000 millones de dólares También le puede interesar Terremoto EE. UU. prepararía plan de reconstrucción para Venezuela: invertiría 3.000 millones de dólares Estados Unidos “Muestra el interés de “securitizar la relación”: experto sobre la nueva etapa de relaciones de EE. UU. con Colombia José Manuel Restrepo Vicepresidente electo se reunió con Marco Rubio para fortalecer relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos Gustavo Petro Petro se mantiene en la lista OFAC de EE.UU.: "Esperamos que remedie acciones anteriores" Crisis venezolana Congreso de Estados Unidos aborda crisis venezolana: condenan las violaciones de Derechos Humanos Terremoto en Venezuela Solidaridad entre los escombros en Venezuela: voluntarios entregan alimentos a familias en La Guaira Compartir en: