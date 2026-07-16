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Jueves, 16 de julio de 2026
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Programa: La Mañana

EE. UU. prepararía plan de reconstrucción para Venezuela: invertiría 3.000 millones de dólares

julio 16, 2026
Por: Miguel Pedreros
El proyecto norteamericano contempla el despliegue de 3.000 técnicos y una inversión de 3.000 millones de dólares

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