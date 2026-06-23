"Estoy totalmente seguro que no llegan a 2027": José Daniel Ferrer sobre caída del régimen castrista en Cuba

El activista cubano José Daniel Ferrer, quien se encuentra exiliado hace ocho meses en contra de su voluntad, dijo en entrevista con NTN24 que el régimen castrista no alcanzará el año 2027.

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“La tragedia se profundiza y se incrementa día a día, pero también la rebeldía, las protestas, las manifestaciones crecen por todo el país (...) El pueblo de Cuba se sigue levantando en la lucha por sus derechos, por su libertad y por su bienestar, protestando contra la tiranía que lo ha sometido a la más profunda opresión y la más extrema miseria”, señaló.

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Por otro lado, Ferrer dijo que la “inmensa mayoría de los cubanos siguen muy esperanzados en que Estados Unidos acabe de actuar enérgicamente y que ponga fin a los cabecillas y a la cúpula gubernamental del partido comunista”.

“Ya muchos empiezan a impacientarse y a desesperanzar porque, incluso, pensábamos que a estas alturas en Venezuela se hubiese avanzado mucho más en el proceso de democratización y todavía están los Rodríguez en el poder”, añadió.

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Según el activista cubano, los recientes cacerolazos ciudadanos en La Habana y otras partes del país “son la más clara respuesta del pueblo a las maniobras del partido comunista (el partido opresor)” que está presentando supuestas reformas.

“Estoy totalmente seguro que no llegan a 2027, no van a llegar al próximo año e incluso va a ser algo así como que justicia divina, justicia poética, porque el número 26 el régimen lo ha usado durante años como una especie de número sagrado”, sentenció.