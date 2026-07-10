España no se dio por vencida y le ganó sobre el final a Bélgica: con este gol se metió a la semifinal del Mundial en la que irá contra Francia

Este viernes 10 de julio, la selección de España y la selección de Bélgica se midieron en la Copa del Mundo de la FIFA en cuartos de final.

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El duelo fue muy apretado tanto en la primera como en la segunda parte. Aunque España 'pegó primero' en el minuto 30 (1T) por cuenta de Fabián Ruiz Peña, los belgas empataron en el 41 (1T) con el tanto de Charles De Ketelaere.

España, que no se dio por vencida, buscó la ventaja incesantemente. Ganó sobre el final del encuentro, puntualmente en el minuto 87.

'La Roja' repitió la dosis como contra Portugal, ya que Mikel Merino vino desde la banca y anotó el gol definitivo para los suyos.

Con esta victoria, España continúa su aventura por el magno evento deportivo.

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Se enfrentará el martes 14 de julio por la primera semifinal del Mundial ante Francia en el Dallas Stadium (AT&T Stadium), de Estados Unidos.

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La Copa del Mundo 2026 comenzó oficialmente el jueves 11 de junio y finalizará el domingo 19 de julio de 2026.

El torneo actual es el más extenso de la historia, ya que por primera vez participan 48 selecciones, superando el formato anterior de 32 equipos.

Además, este campeonato marcó varios hitos, como el récord de 104 partidos disputados a lo largo del torneo y el hecho de ser organizado conjuntamente por tres naciones.