NTN24
Viernes, 10 de julio de 2026
Viernes, 10 de julio de 2026
Mundial

España no se dio por vencida y le ganó sobre el final a Bélgica: con este gol se metió a la semifinal del Mundial en la que irá contra Francia

julio 10, 2026
Por: Nucho Martínez
Jugadores de la selección de fútbol de España - Foto: EFE
Jugadores de la selección de fútbol de España - Foto: EFE
'La Roja' repitió la dosis como contra Portugal, ya que Mikel Merino vino desde la banca y anotó el gol definitivo para los suyos.

Este viernes 10 de julio, la selección de España y la selección de Bélgica se midieron en la Copa del Mundo de la FIFA en cuartos de final.

TE PUEDE INTERESAR:

El duelo fue muy apretado tanto en la primera como en la segunda parte. Aunque España 'pegó primero' en el minuto 30 (1T) por cuenta de Fabián Ruiz Peña, los belgas empataron en el 41 (1T) con el tanto de Charles De Ketelaere.

España, que no se dio por vencida, buscó la ventaja incesantemente. Ganó sobre el final del encuentro, puntualmente en el minuto 87.

'La Roja' repitió la dosis como contra Portugal, ya que Mikel Merino vino desde la banca y anotó el gol definitivo para los suyos.

Con esta victoria, España continúa su aventura por el magno evento deportivo.

o

Se enfrentará el martes 14 de julio por la primera semifinal del Mundial ante Francia en el Dallas Stadium (AT&T Stadium), de Estados Unidos.

o

La Copa del Mundo 2026 comenzó oficialmente el jueves 11 de junio y finalizará el domingo 19 de julio de 2026.

o

El torneo actual es el más extenso de la historia, ya que por primera vez participan 48 selecciones, superando el formato anterior de 32 equipos.

Además, este campeonato marcó varios hitos, como el récord de 104 partidos disputados a lo largo del torneo y el hecho de ser organizado conjuntamente por tres naciones.

Temas relacionados:

Mundial

España

Bélgica

Partido

FIFA

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nuestro llamado es a la transparencia para la verificación de datos": Amnistía Internacional sobre el número de víctimas tras los devastadores terremotos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Director de la OPS a NTN24 sobre ayuda del organismo a Venezuela por los terremotos: “Nosotros no transferimos fondos a ningún gobierno”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Qué opina realmente Marco Rubio sobre María Corina Machado? El secretario de Estado lo dejó por escrito

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo De La Espriella, presidente electo - EFE
ELN

"Habrá mano dura para combatir estas estructuras criminales": analista sobre atentado en Colombia

Terremoto en Venezuela

NTN24 pudo estar al interior de uno de los vuelos de ayuda humanitaria que Estados Unidos enviará desde Miami a Venezuela

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - EFE
La Noche

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

Disidencias de las Farc - Foto de referencia: EFE
Violencia en Colombia

Gobernadores denuncian amenazas de disidencias Farc en medio de transición presidencial en Colombia

Gustavo Petro Urrego - AFP
Paz total

Las alarmantes cifras de la "Paz Total" del Gobierno Petro que nunca fue paz total

Más de Deportes

Ver más
Trofeo de la Copa América 2024-Foto: AFP
Copa América

¿Ya está todo planeado? Este sería el país que repetiría como anfitrión de la Copa América que se jugará en 2028

Mbappe y Francia ganaron en el Mundial / FOTO.EFE
Mundial 2026

Mbappe va por el récord de Messi: marcó doblete en la victoria de Francia ante Irak en el Mundial y está a dos del argentino

Tomando Cerveza / FOTO: EFE
Mundial 2026

Estos son los aficionados que más cerveza han tomado en el mundial: "se la bebieron toda"

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: FAlexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Trofeo de la Copa América 2024-Foto: AFP
Copa América

¿Ya está todo planeado? Este sería el país que repetiría como anfitrión de la Copa América que se jugará en 2028

Mbappe y Francia ganaron en el Mundial / FOTO.EFE
Mundial 2026

Mbappe va por el récord de Messi: marcó doblete en la victoria de Francia ante Irak en el Mundial y está a dos del argentino

Tomando Cerveza / FOTO: EFE
Mundial 2026

Estos son los aficionados que más cerveza han tomado en el mundial: "se la bebieron toda"

Delcy Rodríguez - EFE
Cae Maduro en Venezuela

Régimen de Venezuela firma acuerdo con General Electric y dice que es "paso histórico" para recuperar servicio eléctrico del país

Foto de referencia: AFP
Elecciones en Colombia

Registraduría de Colombia confirma un 99.997 % de coincidencia entre el preconteo y el escrutinio de los jueces en las elecciones presidenciales

Buques de EE. UU. - Foto AFP / Comando Sur
Terremoto en Venezuela

Estos son los poderosos buques militares de Estados Unidos que apoyan labores en Venezuela tras los terremotos: uno está atracado en el puerto de La Guaira y otro en alta mar

Gianni Infantino y Omar Artan - AFP
Mundial 2026

Así reaccionó el presidente de la FIFA a la decisión de EE. UU. de negar la entrada a un árbitro al país para el Mundial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre