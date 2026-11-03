Gobierno de De la Espriella incautó 2250 kilos de droga en altamar: Comando Sur destaca el golpe al Narcotráfico

El gobierno de Abelardo de la Espriella incautó 2250 kilos de cocaína que equivalen a 5,5 millones de dosis y tendría un valor de 104 millones de dólares, la droga iba a bordo de una embarcación rumbo a México que fue interceptada por las fuerzas armadas colombianas. El operativo dejó tres personas detenidas y el Comando Sur celebró la incautación de toda esa droga.