"Muchos siguen manejando estructuras de poder": analista sobre conspiradores del régimen venezolano

En entrevista con el programa La Noche de NTN24, Gustavo Azócar, exprisionero político venezolano aseguró que el Departamento de Justicia "tiene identificados con nombre y apellido a los co-conspiradores", pero que "esas informaciones no pueden difundidas porque muchos de esos personeros siguen estando en Venezuela, siguen manejando estructuras de poder, siguen haciendo negocios con esos grupos la margen de la ley y obvio que la investigación contra ellos no ha terminado".