Tras exitoso despegue, telescopio Nancy Grace Roman recorrerá el espacio buscando materia oscura

La humanidad acaba de entrar en una nueva y ambiciosa etapa de la exploración espacial con el lanzamiento del telescopio Nancy Grace Roman de la NASA desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Tras años de investigación y preparación científica, el telescopio despegó con éxito en Florida y actualmente se encuentra en el espacio iniciando un viaje que permitirá que se investiguen los grandes misterios del universo.