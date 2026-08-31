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Lunes, 31 de agosto de 2026
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Telescopio

Tras exitoso despegue, telescopio Nancy Grace Roman recorrerá el espacio buscando materia oscura

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
La humanidad acaba de entrar en una nueva y ambiciosa etapa de la exploración espacial con el lanzamiento del telescopio Nancy Grace Roman de la NASA desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Tras años de investigación y preparación científica, el telescopio despegó con éxito en Florida y actualmente se encuentra en el espacio iniciando un viaje que permitirá que se investiguen los grandes misterios del universo.

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