Tras ser consultado por la prensa, Trump dice que habrá elecciones en Venezuela cuando los ciudadanos de ese país "estén listos"

Este domingo 13 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre las eventuales elecciones presidenciales en Venezuela.

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Al ser consultado por la prensa, el mandatario afirmó que habrá elecciones en Venezuela "cuando estén listos", evitando fijar una fecha inmediata.

Las declaraciones se dan de forma paralela a los recientes acuerdos e intereses de corporaciones petroleras de la Unión Americana en territorio venezolano.

El pasado martes 8 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también se refirió a los comicios en el país suramericano.

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De acuerdo con el jefe de la diplomacia de la Unión Americana, "el tema de las elecciones en Venezuela, obviamente, tiene que pasar; en este momento tenemos negociaciones andando".

Asimismo, el funcionario de la Casa Blanca aseguró: "Obviamente, para haber elecciones tiene que haber instituciones".

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Posteriormente, afirmó: "Aparte de la reconstrucción económica, debe haber una reconstrucción cívica; son las instituciones las que permiten que haya elecciones válidas".

"Hay que hacerlo de manera apropiada o, si no, vas a tener otro caos, y eso no lo quiere nadie", remarcó.

El seno de la población venezolana exige urgentemente la convocatoria a elecciones presidenciales libres y transparentes, reflejando un masivo rechazo a la continuidad del régimen actual.