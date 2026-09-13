NTN24
Domingo, 13 de septiembre de 2026
Domingo, 13 de septiembre de 2026
Donald Trump

Tras ser consultado por la prensa, Trump dice que habrá elecciones en Venezuela cuando los ciudadanos de ese país "estén listos"

septiembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
El seno de la población venezolana exige urgentemente la convocatoria a elecciones presidenciales libres y transparentes, reflejando un masivo rechazo a la continuidad del régimen actual.

Este domingo 13 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre las eventuales elecciones presidenciales en Venezuela.

o

Al ser consultado por la prensa, el mandatario afirmó que habrá elecciones en Venezuela "cuando estén listos", evitando fijar una fecha inmediata.

Las declaraciones se dan de forma paralela a los recientes acuerdos e intereses de corporaciones petroleras de la Unión Americana en territorio venezolano.

El pasado martes 8 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también se refirió a los comicios en el país suramericano.

o

De acuerdo con el jefe de la diplomacia de la Unión Americana, "el tema de las elecciones en Venezuela, obviamente, tiene que pasar; en este momento tenemos negociaciones andando".

Asimismo, el funcionario de la Casa Blanca aseguró: "Obviamente, para haber elecciones tiene que haber instituciones".

o

Posteriormente, afirmó: "Aparte de la reconstrucción económica, debe haber una reconstrucción cívica; son las instituciones las que permiten que haya elecciones válidas".

"Hay que hacerlo de manera apropiada o, si no, vas a tener otro caos, y eso no lo quiere nadie", remarcó.

El seno de la población venezolana exige urgentemente la convocatoria a elecciones presidenciales libres y transparentes, reflejando un masivo rechazo a la continuidad del régimen actual.

Temas relacionados:

Donald Trump

Presidente de Estados Unidos

Declaraciones

Elecciones en Venezuela

Régimen

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Sanos para delinquir y “enfermos” para pagar sus crímenes: las palpitaciones del cinismo de Cilia Flores

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay que desmontar el aparato represor al servicio de una causa política": Jorge Millán sobre el TSJ en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Macro golpe de Trump, De La Espriella y Noboa al crimen: cazan a uno de los criminales más buscados

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Ataque en estrecho de Ormuz deja un muerto en barco iraní antes de reunión sobre bloqueo marítimo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Imparable: Gobierno De la Espriella ataca la minería ilegal y destruye unidades de extracción de oro del Clan del Golfo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La huella invisible de la guerra: el impacto ambiental que permanece después del conflicto

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella y su mensaje a Iván Mordisco - Fotos: AFP/EFE
Iván Mordisco

Golpe a Mordisco: De la Espriella y la DEA destruyen pista de aterrizaje para el narcotráfico

Abuchean a Iván Cepeda en el aeropuerto de Barranquilla / FOTO: Captura de pantalla
Iván Cepeda

“Guerrillero, guerrillero”: como a Petro, abuchean a Iván Cepeda en aeropuerto de Colombia

Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Acuerdo petrolero

Informe secreto filtrado por error revela la opinión de los venezolanos sobre el acuerdo petrolero

Marco Rubio y Delcy Rodríguez | Fotos: EFE-AFP
Régimen venezolano

¿Prepara Delcy reunión con Rubio en Nueva York? Renuevan consulado días antes de la ONU

Consulado de Venezuela en Nueva York
Nueva York

¿Están abriendo el consulado de Venezuela en Nueva York? Estuvimos en el lugar y esto presenciamos

Más de Actualidad

Ver más
Ejército de Estados Unidos y juego GTA - Fotos: EFE
Ejército

El Ejército de Estados Unidos ofrece a sus soldados días libres para jugar el nuevo videojuego GTA VI a cambio de alistarse

Llegada de alias Pulpo. (Crédito: Agencia Viory)
Perú

Así fue la llegada de poderoso criminal a su país en Sudamérica tras quirúrgica captura: se sometió a varias cirugías para evitar su identificación

Guerrilla del ELN / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

HRW alerta de la influencia de las redes sociales en el reclutamiento de menores por parte de terroristas en Colombia

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ilustración del espacio - Foto: EFE
Planetas

Misión espacial se acercó a Mercurio después de ocho años de viaje: hará un recorrido en su superficie

Ejército de Estados Unidos y juego GTA - Fotos: EFE
Ejército

El Ejército de Estados Unidos ofrece a sus soldados días libres para jugar el nuevo videojuego GTA VI a cambio de alistarse

Llegada de alias Pulpo. (Crédito: Agencia Viory)
Perú

Así fue la llegada de poderoso criminal a su país en Sudamérica tras quirúrgica captura: se sometió a varias cirugías para evitar su identificación

Guerrilla del ELN / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

HRW alerta de la influencia de las redes sociales en el reclutamiento de menores por parte de terroristas en Colombia

Selección Colombia ante Paraguay por Eliminatorias - Foto: EFE
Selección Colombia

El emocionante video con el que equipo de Arabia Saudita le dio la bienvenida a una de las figuras de la Selección Colombia

Abelardo De La Espriella dio ultimátum a delincuentes - EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo De La Espriella da ultimátum a "los bandidos" y dio orden a la nueva cúpula militar: "La paz que se impone con la fuerza de las armas"

El fenómeno que da el color rojizo a la Luna durante un eclipse lunar se llama dispersión de Rayleigh - Foto NASA
Eclipse

Así será el eclipse que ocurrirá en los próximos días y que podrá verse en Bogotá y Caracas: horarios y recomendaciones

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023