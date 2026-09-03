“Trump y yo somos inquebrantables en nuestro compromiso de que Cuba será libre”: Marco Rubio tras sanciones contra un nieto de Raúl Castro

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció a través de un comunicado oficial en sus redes un nuevo paquete de sanciones dirigido contra el núcleo familiar y las estructuras financieras de la administración de la Habana, designado a un nieto del expresidente del régimen Raúl Castro e instituciones bancarias claves.

Las restricciones diplomáticas y económicas alcanzaron directamente a Fidel, así como al Banco Exterior de Cuba y a cuatro entidades empresariales acusadas de integrar las redes de inteligencia y financiamiento del Gobierno del régimen cubano.

Rubio justificó las acciones señalando que mecanismos ilícitos para evadir el cerco económico mientras la población enfrenta graves carencias.

“Las élites del régimen comunista de Cuba presiden un estado fallido donde los cubanos comunes pasan hambre mientras la familia Castro y otros insiders se enriquecen mediante la evasión de sanciones y otros esquemas ilícitos. El presidente Trump y yo somos inquebrantables en nuestro compromiso de que Cuba será libre”, publicó el secretario Marco Rubio.



El paquete sancionatorio del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro bloquea los activos bajo jurisdicción estadounidense y restringe transacciones financieras vinculadas a la red familiar e institucional de los Castro.

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Las entidades bloqueadas forman parte directa de la maquinaria económica e inteligencia del régimen en La Habana, Rubio advirtió además que Washington mantiene una postura estricta frente a los intentos del gobierno insular por expandir su influencia en la región, reiterando el compromiso de la administración del presidente Donald Trump de presionar para el retorno de la democracia a la isla.

La medida marca un nuevo endurecimiento en la política exterior de Estados Unidos hacia La Habana, golpeando los mecanismos que utiliza el régimen para sostener sus operaciones internacionales y captar divisas.