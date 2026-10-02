NTN24
Viernes, 02 de octubre de 2026
Viernes, 02 de octubre de 2026
Estados Unidos

Estados Unidos suspende servicios consulares y Australia cierra su embajada en Brasil a dos días de las elecciones

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Embajada de Australia - AFP
Embajada de Australia - AFP
La embajada australiana anunció de su lado que estará cerrada este viernes también por "preocupaciones" de seguridad.

Estados Unidos suspendió sus servicios consulares en Brasil y Australia cerró su embajada este viernes por "preocupaciones de seguridad", a dos días de las elecciones presidenciales brasileñas.

"Los ciudadanos estadounidenses que necesiten asistencia de emergencia durante este período no deben acudir a la Embajada, a los Consulados ni a otras instalaciones diplomáticas de Estados Unidos", indicó la misión de Estados Unidos en Brasil en un comunicado.

La embajada australiana anunció de su lado que estará cerrada este viernes también por "preocupaciones" de seguridad.

Ninguna de las dos delegaciones dio detalles sobre los motivos del cierre ni cuándo retomarán la atención.

o

La suspensión se da dos días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que se enfrentarán fundamentalmente el mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022).

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el jueves que acompaña los comicios del gigante sudamericano "muy de cerca".

Por su parte, Lula ha dicho que su homólogo no debe "meterse" en las elecciones de su país.

Jair Bolsonaro, condenado por intentar un golpe de Estado contra Lula al final de su mandato, entre 2022 y 2023, es aliado de Trump.

El jueves la Procuraduría General de Brasil pidió que la fiscalía y la policía investiguen un supuesto plan de Estados Unidos para financiar causas de ultraderecha en Brasil denunciado por el diario británico The Guardian.

Una falsa alerta de bomba frente a la sede de la corte suprema obligó a la policía a cerrar varias calles del centro de Brasilia el jueves en la noche. El tribunal se encuentra cerca de la embajada estadounidense.

Aunque las autoridades descartaron que hubiera un explosivo en la zona, la seguridad de la misión diplomática fue reforzada con una patrulla tras el incidente, constató la AFP.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Brasil

Australia

Embajada

Luiz Inácio Lula Da Silva

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Cilia Flores espera casa por cárcel por su salud, Dignora Hernández se deterioró en una prisión en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Primero no la querían dejar salir, ahora no la quieren dejar entrar": Laura Chinchilla sobre María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Diosdado Cabello desafiante al referirse al regreso de María Corina Machado: “Lo que tienen es un show”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Me trataron como una escoria simplemente por ser colombiano”: preso político excarcelado por el régimen

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Cilia Flores no se resigna a estar en prisión: esta es su nueva maniobra ante la ley de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Alias JP - Foto por Alcaldía de Medellín
Captura

Con ayuda de los Marshals de EE. UU.: así cayó alias 'JP', quien colaboraría con disidencias de Mordisco

apagones en Venezuela-Foto: EFE
crisis energética

Crisis eléctrica en Venezuela: experto alerta que restauración del sistema tomará dos y tres años

María Corina Machado
Crisis en Venezuela

"Estoy seguro de que será presidente de Venezuela": congresista Diaz-Balart sobre regreso de María Corina Machado

Senado de EE. UU. pidió duras sanciones contra el régimen Ortega - Foto EFE/Canva:
Senado de Estados Unidos

Previo en la reunión con la OEA, el Senado de EE. UU. pidió duras sanciones contra el régimen Ortega

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump

Trump calificó a Maduro como “el mayor patrocinador del terrorismo” y defendió la intervención en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo de la Espriella lanza fuerte advertencia a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - EFE
Abelardo de la Espriella

"Han ido cayendo como ratas": Abelardo de la Espriella lanza fuerte advertencia a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada tras muerte de alias ‘Cholo’

Erick Rodríguez/ Delcy Rodríguez/ ELN - Fotos EFE
ELN

Alerta por expansión del ELN: Ejército de Colombia advierte a toda la región y señala al régimen madurista de proteger a sus cabecillas

Juzgado foto de referencia-Canva
Estados Unidos

Mujer acusada de asesinar a sus tres hijos en EE. UU. podría enfrentar un nuevo juicio luego de que el primero terminara sin veredicto

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula vuelve a defender y proteger a la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Abelardo de la Espriella lanza fuerte advertencia a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - EFE
Abelardo de la Espriella

"Han ido cayendo como ratas": Abelardo de la Espriella lanza fuerte advertencia a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada tras muerte de alias ‘Cholo’

Erick Rodríguez/ Delcy Rodríguez/ ELN - Fotos EFE
ELN

Alerta por expansión del ELN: Ejército de Colombia advierte a toda la región y señala al régimen madurista de proteger a sus cabecillas

Juzgado foto de referencia-Canva
Estados Unidos

Mujer acusada de asesinar a sus tres hijos en EE. UU. podría enfrentar un nuevo juicio luego de que el primero terminara sin veredicto

Comité de Relaciones Exteriores de EEUU convoca audiencia para tratar tema electoral en Venezuela - Foto de referencia: Canva
audiencia

Comité de Relaciones Exteriores de EEUU cita audiencia: Venezuela “necesita un gobierno legítimo”

Iván Duque, expresidente de Colombia - Foto EFE
Iván Duque

“Delcy Rodríguez solo es una prestanombre”: Iván Duque sobre la realidad de Venezuela

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - Foto: EFE
Unión Europea

Jefe de la Unión Europea propone a país del continente americano ser miembro asociado del bloque

Dolly Parton, cantante estadounidense / FOTO: EFE
Dolly Parton

Aeropuerto de Nashville en Estados Unidos será rebautizado en homenaje a Dolly Parton

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023