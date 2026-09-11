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Viernes, 11 de septiembre de 2026
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Dolly Parton

Aeropuerto de Nashville en Estados Unidos será rebautizado en homenaje a Dolly Parton

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Dolly Parton, cantante estadounidense / FOTO: EFE
Dolly Parton, cantante estadounidense / FOTO: EFE
Dolly Parton murió el 25 de agosto, a los 80 años, tras una breve lucha contra el cáncer.

El principal aeropuerto de Nashville en Tennessee, en el sur de Estados Unidos y cuna de la música country, anunció el viernes que será rebautizado en honor a una de sus más grandes estrellas, Dolly Parton, quien recientemente falleció.

Dolly Parton murió el 25 de agosto, a los 80 años, tras una breve lucha contra el cáncer.

"Aunque aún no se ha determinado un nombre final, estamos trabajando de cerca con partes relevantes para decidir cómo se incorporará el nombre de Dolly Parton y su legado", dijo en un comunicado el viernes la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Nashville.

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Explicó también que el cambió se aprobó de manera unánime durante una votación.

La legendaria cantante de country de Estados Unidos Dolly Parton, quien creció en la pobreza en Tennessee y se convirtió en un nombre conocido en todo el mundo con éxitos como "Jolene", falleció a los 80 años.

"Dolly vivió en la luz y está en los brazos de Jesús", expresó su sobrino en un video publicado en redes sociales.

Añadió que la artista, ganadora de múltiples premios, "abrió puertas a generaciones de cantantes, compositores, músicos y soñadores de todos los ámbitos de la vida".

Parton fue una artista prolífica con una carrera que abarcó seis décadas, durante las cuales compuso unas 3000 canciones, incluyendo la icónica balada "I Will Always Love You", que se convirtió en un éxito internacional para Whitney Houston.

Con 49 álbumes de estudio y más de 100 álbumes recopilatorios y de colaboración, se ganó el título de "reina de la música country".

"Gracias a su ejemplo, creíamos que todo era posible. Nunca vio una puerta que no pudiera abrir, y las puertas que abrió hicieron y cambiaron la historia", dijo su sobrino Bryan Seaver.

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