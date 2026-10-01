NTN24
Jueves, 01 de octubre de 2026
Jueves, 01 de octubre de 2026
Estados Unidos

Mujer acusada de asesinar a sus tres hijos en EE. UU. podría enfrentar un nuevo juicio luego de que el primero terminara sin veredicto

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Juzgado foto de referencia-Canva
Juzgado foto de referencia-Canva
El juez ha determinado que la Fiscalía ha presentado pruebas suficientes para que un jurado estudie la responsabilidad de Lindsay Clancy por la muerte de sus tres hijos.

Un juez de Massachusetts ha rechazado este jueves la petición de Lindsay Clancy para ser declarada no culpable por la muerte de sus tres hijos, una decisión que deja abierta la posibilidad de que la mujer vaya a enfrentar un nuevo juicio luego de que el primero terminara sin veredicto.

o

El juez William Sullivan concluyó que la Fiscalía presentó en el proceso pruebas físicas y circunstanciales suficientes para que un jurado pudiese determinar si Clancy era responsable penalmente por la muerte de Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses, sucedida en enero de 2023 en Duxbury, Massachusetts.

La defensa solicitó que Sullivan dictará de forma directa un veredicto de no culpabilidad, al argumentar que los fiscales no demostraron que Clancy hubiese cometido los asesinatos ni que pudiese ser considerada penalmente responsable por su estado mental.

El magistrado rechazó ese planteamiento e indicó que, pese a que los expertos presentados por la defensa ofrecieron conclusiones distintas de la condición psicológica de Clancy, correspondía al jurado valorar estos testimonios y determinar qué evidencia veía convincente.

o

Clancy, de 36 años, ha sido acusada de tres cargos de asesinato en primer grado. En el juicio, que se prolongó por varias semanas, su defensa aseguró que padecía psicosis posparto cuando sucedieron las muertes y que, por esa razón, no podía ser vista penalmente responsable.

El proceso terminó el 4 de septiembre con un juicio nulo luego de que los 12 miembros del jurado no lograran llegar a un acuerdo. Según declaraciones posteriores de algunos jurados, la votación quedó 11-1 a favor de declararla no culpable por falta de responsabilidad penal.

La Fiscalía no confirma aún si pedirá formalmente un nuevo juicio. El fiscal del condado de Plymouth, Timothy Cruz, tampoco anunció una decisión definitiva acerca de cómo seguirá el caso.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Internacional

Madre

Acusación

Juicio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Cilia Flores espera casa por cárcel por su salud, Dignora Hernández se deterioró en una prisión en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Primero no la querían dejar salir, ahora no la quieren dejar entrar": Laura Chinchilla sobre María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Diosdado Cabello desafiante al referirse al regreso de María Corina Machado: “Lo que tienen es un show”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Se conoce la primera condena en el caso por el asesinato de Ronald Ojeda que involucra a Diosdado Cabello

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Cilia Flores no se resigna a estar en prisión: esta es su nueva maniobra ante la ley de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Alias JP - Foto por Alcaldía de Medellín
Captura

Con ayuda de los Marshals de EE. UU.: así cayó alias 'JP', quien colaboraría con disidencias de Mordisco

apagones en Venezuela-Foto: EFE
crisis energética

Crisis eléctrica en Venezuela: experto alerta que restauración del sistema tomará dos y tres años

María Corina Machado
Crisis en Venezuela

"Estoy seguro de que será presidente de Venezuela": congresista Diaz-Balart sobre regreso de María Corina Machado

Senado de EE. UU. pidió duras sanciones contra el régimen Ortega - Foto EFE/Canva:
Senado de Estados Unidos

Previo en la reunión con la OEA, el Senado de EE. UU. pidió duras sanciones contra el régimen Ortega

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump

Trump calificó a Maduro como “el mayor patrocinador del terrorismo” y defendió la intervención en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Alex Saab, testaferro del dictador Nicolás Maduro, junto a funcionarios de la DEA - Foto: EFE
Álex Saab

Alex Saab acuerda "revelar información" a la justicia de EE. UU. que implica a "altos funcionarios" del régimen venezolano

Juan Manuel Santos/ Farc - Fotos AFP
crímenes de las FARC

El horror que dejó el acuerdo Santos-Farc: así eran las atrocidades cometidas por el grupo criminal

Censura en Venezuela - Juan Barreto, AFP
Censura en Venezuela

"Tiene que haber una mayor garantía a lo anunciado (...) es la libertad de expresión": Delvalle Canelón sobre desbloqueo de portales informativos en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula vuelve a defender y proteger a la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Alex Saab, testaferro del dictador Nicolás Maduro, junto a funcionarios de la DEA - Foto: EFE
Álex Saab

Alex Saab acuerda "revelar información" a la justicia de EE. UU. que implica a "altos funcionarios" del régimen venezolano

Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: EFE
FIFA

Inglaterra pide a Infantino que haga públicos los documentos sobre polémica propuesta para vender los derechos de la Copa del Mundo

Juan Manuel Santos/ Farc - Fotos AFP
crímenes de las FARC

El horror que dejó el acuerdo Santos-Farc: así eran las atrocidades cometidas por el grupo criminal

Censura en Venezuela - Juan Barreto, AFP
Censura en Venezuela

"Tiene que haber una mayor garantía a lo anunciado (...) es la libertad de expresión": Delvalle Canelón sobre desbloqueo de portales informativos en Venezuela

Jugadores de la selección de fútbol venezolana - Foto de referencia: EFE
La Vinotinto

Reducción a 3.5 plazas clasificatorias en las próximas Eliminatorias Conmebol dificultaría el panorama de la Vinotinto rumbo al Mundial 2030

Bruce Mac Master de la (ANDI)-Foto: ilustración Canva
Andi

Bruce Mac Master presenta carta de renuncia a la presidencia de la Andi

Foto: Comando Sur de EE. UU.
Comando Sur

Impresionante operativo: EE. UU. detuvo y destruyó embarcación de reabastecimiento para narcolanchas en el Pacífico

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023