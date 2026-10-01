Mujer acusada de asesinar a sus tres hijos en EE. UU. podría enfrentar un nuevo juicio luego de que el primero terminara sin veredicto

Un juez de Massachusetts ha rechazado este jueves la petición de Lindsay Clancy para ser declarada no culpable por la muerte de sus tres hijos, una decisión que deja abierta la posibilidad de que la mujer vaya a enfrentar un nuevo juicio luego de que el primero terminara sin veredicto.

VEA TAMBIÉN Venezolano baleado por ICE queda detenido por cargos criminales: abogados dicen que aún tiene una bala en su cuerpo o

El juez William Sullivan concluyó que la Fiscalía presentó en el proceso pruebas físicas y circunstanciales suficientes para que un jurado pudiese determinar si Clancy era responsable penalmente por la muerte de Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses, sucedida en enero de 2023 en Duxbury, Massachusetts.

La defensa solicitó que Sullivan dictará de forma directa un veredicto de no culpabilidad, al argumentar que los fiscales no demostraron que Clancy hubiese cometido los asesinatos ni que pudiese ser considerada penalmente responsable por su estado mental.

El magistrado rechazó ese planteamiento e indicó que, pese a que los expertos presentados por la defensa ofrecieron conclusiones distintas de la condición psicológica de Clancy, correspondía al jurado valorar estos testimonios y determinar qué evidencia veía convincente.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos anuncia nuevo comando para impulsar la guerra autónoma con drones, robots e inteligencia artificial o

Clancy, de 36 años, ha sido acusada de tres cargos de asesinato en primer grado. En el juicio, que se prolongó por varias semanas, su defensa aseguró que padecía psicosis posparto cuando sucedieron las muertes y que, por esa razón, no podía ser vista penalmente responsable.

El proceso terminó el 4 de septiembre con un juicio nulo luego de que los 12 miembros del jurado no lograran llegar a un acuerdo. Según declaraciones posteriores de algunos jurados, la votación quedó 11-1 a favor de declararla no culpable por falta de responsabilidad penal.

La Fiscalía no confirma aún si pedirá formalmente un nuevo juicio. El fiscal del condado de Plymouth, Timothy Cruz, tampoco anunció una decisión definitiva acerca de cómo seguirá el caso.