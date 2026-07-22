Abelardo De La Espriella lanzó un ultimátum al Clan del Golfo: “Tienen 17 días para someterse y, si no se someten a la justicia, los voy a dar de baja”

En medio del empalme regional en Montería, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, lanzó un ultimátum contra el Clan del Golfo al advertir que sus integrantes tienen 17 días para someterse a la justicia antes de enfrentar una ofensiva militar una vez asuma la Presidencia el 7 de agosto. El pronunciamiento estuvo dirigido especialmente contra la estructura Roberto Vargas Gutiérrez y varios de sus principales cabecillas.

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"Yo les aconsejo que se vayan más lejos, porque qué clase de correteada les voy a pegar. Van a saber lo duro que muerde el tigre", afirmó De La Espriella al referirse a versiones según las cuales algunos miembros del Clan del Golfo habrían huido hacia Panamá.

De La Espriella también mencionó por sus alias y nombres a varios de los presuntos integrantes de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, entre ellos alias Joaquín o el Cura, señalado como cabecilla principal; Patapalo, identificado como segundo al mando; el Flaco o Monseñor, a quien atribuyó la coordinación del narcotráfico; Angelo, señalado como cabecilla armado, y Hugo, a quien calificó como el responsable político de esa estructura.

“Y aprovecho para mandarle razón a todos estos bandidos de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez. A ese bandido, alias Joaquín o el Cura, cuyo nombre de pila es Elkin Posada Casarrubia, que es el cabecilla principal de esta estructura Roberto Vargas Gutiérrez. A Francisco Miguel Pacheco Ángel, alias Patapalo o Número 2, segundo cabecilla de este grupo de bandidos”, indicó.

Del mismo modo, el presidente electo afirmó que la estructura estaría recibiendo integrantes y recursos provenientes de otras facciones del Clan del Golfo, como las que lideran Juan de Dios Úsuga y Jairo de Jesús Durango Restrepo. Según Abelardo, estos movimientos responderían a una reorganización interna debido a la estrategia que implementaría su Gobierno para capturarlos.

“Vargas Gutiérrez recibió el ingreso del sujeto alias Cura o Joaquín debido a la reorganización interna que se estaría presentando al interior del GAO. Es posible que continúen esas rotaciones de cabecillas estratégicos porque se están reubicando con la llegada del tigre”, aseveró.

Finalmente, el mandatario indicó que tienen 17 días para someterse a la justicia o les daría de baja, como el derecho corresponde.

“El mensaje es claro: tienen 17 días para someterse y, si no se someten a la justicia, los voy a dar de baja como el derecho corresponde, sin ningún problema, aplicando la Constitución y la ley”, afirmó.