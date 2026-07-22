NTN24
Miércoles, 22 de julio de 2026
Miércoles, 22 de julio de 2026
Abelardo de la Espriella

Abelardo De La Espriella lanzó un ultimátum al Clan del Golfo: “Tienen 17 días para someterse y, si no se someten a la justicia, los voy a dar de baja”

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella - EFE
Presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella - EFE
El presidente electo mencionó por sus alias y nombres a varios integrantes de la estructura y aseguró que se están reorganizando debido a la estrategia que tiene su Gobierno para capturarlos.

En medio del empalme regional en Montería, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, lanzó un ultimátum contra el Clan del Golfo al advertir que sus integrantes tienen 17 días para someterse a la justicia antes de enfrentar una ofensiva militar una vez asuma la Presidencia el 7 de agosto. El pronunciamiento estuvo dirigido especialmente contra la estructura Roberto Vargas Gutiérrez y varios de sus principales cabecillas.

o

"Yo les aconsejo que se vayan más lejos, porque qué clase de correteada les voy a pegar. Van a saber lo duro que muerde el tigre", afirmó De La Espriella al referirse a versiones según las cuales algunos miembros del Clan del Golfo habrían huido hacia Panamá.

De La Espriella también mencionó por sus alias y nombres a varios de los presuntos integrantes de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, entre ellos alias Joaquín o el Cura, señalado como cabecilla principal; Patapalo, identificado como segundo al mando; el Flaco o Monseñor, a quien atribuyó la coordinación del narcotráfico; Angelo, señalado como cabecilla armado, y Hugo, a quien calificó como el responsable político de esa estructura.

Y aprovecho para mandarle razón a todos estos bandidos de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez. A ese bandido, alias Joaquín o el Cura, cuyo nombre de pila es Elkin Posada Casarrubia, que es el cabecilla principal de esta estructura Roberto Vargas Gutiérrez. A Francisco Miguel Pacheco Ángel, alias Patapalo o Número 2, segundo cabecilla de este grupo de bandidos”, indicó.

o

Del mismo modo, el presidente electo afirmó que la estructura estaría recibiendo integrantes y recursos provenientes de otras facciones del Clan del Golfo, como las que lideran Juan de Dios Úsuga y Jairo de Jesús Durango Restrepo. Según Abelardo, estos movimientos responderían a una reorganización interna debido a la estrategia que implementaría su Gobierno para capturarlos.

Vargas Gutiérrez recibió el ingreso del sujeto alias Cura o Joaquín debido a la reorganización interna que se estaría presentando al interior del GAO. Es posible que continúen esas rotaciones de cabecillas estratégicos porque se están reubicando con la llegada del tigre”, aseveró.

Finalmente, el mandatario indicó que tienen 17 días para someterse a la justicia o les daría de baja, como el derecho corresponde.

“El mensaje es claro: tienen 17 días para someterse y, si no se someten a la justicia, los voy a dar de baja como el derecho corresponde, sin ningún problema, aplicando la Constitución y la ley”, afirmó.

Temas relacionados:

Abelardo de la Espriella

Posesión Abelardo de la Espriella

Nuevo presidente de Colombia

Clan del Golfo

Gobierno de Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Lo que no se contó de una audiencia que dejó ver transformación de Nicolás Maduro tras 200 días preso: delgado, resignado y distanciado de su esposa Cilia Flores

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La solidaridad, el puente que sostiene a los damnificados en Venezuela tras casi un mes de la tragedia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Visiblemente delgado: así se ven los primeros bocetos de Nicolás Maduro en su tercera audiencia en Nueva York

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Total desconexión entre Maduro y Cilia: no hubo intercambio de miradas, ni palabras en la audiencia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Colombia

Las polémicas frases del presidente Gustavo Petro durante su discurso del 20 de julio en Colombia

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada (i), el abogado Frank A. Pérez (c); y el juez a cargo del caso, Brian Cogan-Foto: EFE
El Mayo Zambada

Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: EFE
Régimen cubano

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Edificio destruido tras los terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

La historia de Samuel y Sebastián: luchan por recuperarse mientras su tía pide ayuda

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo De La Espriella - AFP
Selección Colombia

Así fue el encuentro entre Abelardo De La Espriella y dos jugadores de la selección Colombia en su residencia en Barranquilla: "Firme por el deporte"

Labores de búsqueda y rescate en Venezuela | Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"Es importantísimo llegar antes de las 72 horas”: miembro de la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco sobre los trabajos de búsqueda en Venezuela

Secretario de Estado, Marco Rubio / Banderas de Israel y Líbano - Fotos: AFP/Canva
Marco Rubio

Marco Rubio anuncia que designó al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Flávio Bolsonaro | Foto: EFE
Brasil

Heredero político: la candidatura del hijo de Jair Bolsonaro que se da entre polémicas y disputas legales

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Mundial 2026

Delantero de España aseguró no querer "ir a la cárcel" si no daba la mano a Trump: finalmente lo dejó hablando solo en plena premiación

Gustavo Petro - Foto: EFE
Colombia

Gustavo Petro abandona el Congreso sin escuchar las réplicas de la oposición: "Es una lástima y un maltrato"

Luis Díaz | Foto: AFP
Luis Díaz

Tras gol anulado ante Ghana, Luis Díaz encabeza el top de jugadores con más fuera de lugar en Mundial de 2026

Abelardo De La Espriella - AFP
Selección Colombia

Así fue el encuentro entre Abelardo De La Espriella y dos jugadores de la selección Colombia en su residencia en Barranquilla: "Firme por el deporte"

Labores de búsqueda y rescate en Venezuela | Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"Es importantísimo llegar antes de las 72 horas”: miembro de la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco sobre los trabajos de búsqueda en Venezuela

Jannik Sinner y Novak Djokovic en Wimbledon / FOTO: EFE
Novak Djokovic

Así fue el último ‘game’ que terminó con la eliminación de Novak Djokovic a manos de Jannik Sinner en Wimbledon

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre