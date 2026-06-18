Informe de la ONU destaca que las mujeres y las personas LGBTIQ+ sufren con mayor dureza la "represión política" del régimen de Nicaragua
De acuerdo con un informe de expertos de Naciones Unidas divulgado este jueves, las mujeres y las personas LGBTIQ+ sufren con mayor dureza la "represión política" del régimen de Nicaragua desde las protestas antigubernamentales de 2018.
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Según el reporte, unas 300 personas murieron, cientos resultaron heridas y cientos de miles fueron forzadas al exilio.
Desde entonces, la dictadura que dirige Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo ha incrementado el control sobre los opositores y ha ilegalizado numerosas organizaciones críticas.
En esa línea, el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua destaca que la represión es peor para las mujeres y los miembros de la comunidad LGBTIQ+.
"En Nicaragua, la represión estatal desatada desde 2018 ha utilizado el género como instrumento de control, humillación y silenciamiento", acota la circular.
Ariela Peralta, miembro del Grupo, citada en un comunicado, recalcó al respecto: "Cientos de mujeres de todas las edades (...), así como mujeres indígenas, afrodescendientes y LGBTIQ+, han sufrido múltiples violaciones de derechos y persecución política, agravadas por la discriminación y estereotipos de género".
Asimismo, para los expertos de la ONU, "las mujeres han sido blanco de violencia estatal" porque "muchas de ellas lideraron protestas" contra el régimen, por lo que "fueron reprimidas y sufrieron detención arbitraria, violencia física e incluso tortura" y "violación".
Reed Brody, también integrante del Grupo de especialistas, complementó: "Para las autoridades, la mujer ideal es madre, obediente y silenciosa; a las que desafiaron ese molde (...) las presentaron como enemigas del pueblo y las persiguieron como tales".
Entretanto, Jan-Michael Simon, presidente del Grupo, añadió: "Hemos observado que los impactos de estas violaciones han sido profundos, interconectados y diferenciados según el género de la víctima".
Ortega, de 80 años y con casi dos décadas en el poder, señala a los organismos internacionales de "injerencistas" y "mentirosos", y a sus opositores de haber intentado derrocarlo.
De acuerdo con diferentes ONG de DD. HH., la represión en Nicaragua ha dejado presos políticos y una diáspora en Costa Rica, Estados Unidos y España, que incluye unos 400 activistas, intelectuales, religiosos y periodistas despojados de nacionalidad y bienes, acusados de "traición a la patria".