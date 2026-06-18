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Régimen

Informe de la ONU destaca que las mujeres y las personas LGBTIQ+ sufren con mayor dureza la "represión política" del régimen de Nicaragua

junio 18, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Rosario Murillo y Daniel Ortega, dictadores de Nicaragua - Foto: EFE
Rosario Murillo y Daniel Ortega, dictadores de Nicaragua - Foto: EFE
La dictadura que dirigen Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo ha incrementado el control sobre los opositores y ha ilegalizado numerosas organizaciones críticas.

De acuerdo con un informe de expertos de Naciones Unidas divulgado este jueves, las mujeres y las personas LGBTIQ+ sufren con mayor dureza la "represión política" del régimen de Nicaragua desde las protestas antigubernamentales de 2018.

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Según el reporte, unas 300 personas murieron, cientos resultaron heridas y cientos de miles fueron forzadas al exilio.

Desde entonces, la dictadura que dirige Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo ha incrementado el control sobre los opositores y ha ilegalizado numerosas organizaciones críticas.

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En esa línea, el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua destaca que la represión es peor para las mujeres y los miembros de la comunidad LGBTIQ+.

"En Nicaragua, la represión estatal desatada desde 2018 ha utilizado el género como instrumento de control, humillación y silenciamiento", acota la circular.

Ariela Peralta, miembro del Grupo, citada en un comunicado, recalcó al respecto: "Cientos de mujeres de todas las edades (...), así como mujeres indígenas, afrodescendientes y LGBTIQ+, han sufrido múltiples violaciones de derechos y persecución política, agravadas por la discriminación y estereotipos de género".

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Asimismo, para los expertos de la ONU, "las mujeres han sido blanco de violencia estatal" porque "muchas de ellas lideraron protestas" contra el régimen, por lo que "fueron reprimidas y sufrieron detención arbitraria, violencia física e incluso tortura" y "violación".

Reed Brody, también integrante del Grupo de especialistas, complementó: "Para las autoridades, la mujer ideal es madre, obediente y silenciosa; a las que desafiaron ese molde (...) las presentaron como enemigas del pueblo y las persiguieron como tales".

Entretanto, Jan-Michael Simon, presidente del Grupo, añadió: "Hemos observado que los impactos de estas violaciones han sido profundos, interconectados y diferenciados según el género de la víctima".

Ortega, de 80 años y con casi dos décadas en el poder, señala a los organismos internacionales de "injerencistas" y "mentirosos", y a sus opositores de haber intentado derrocarlo.

De acuerdo con diferentes ONG de DD. HH., la represión en Nicaragua ha dejado presos políticos y una diáspora en Costa Rica, Estados Unidos y España, que incluye unos 400 activistas, intelectuales, religiosos y periodistas despojados de nacionalidad y bienes, acusados de "traición a la patria".

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