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Jueves, 23 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

El régimen se contradice: Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello no se ponen de acuerdo con los "reportes oficiales" de los terremotos

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Jorge Rodríguez, Pedro Carreño y Diosdado Cabello, integrantes de la dictadura venezolana - Foto de referencia: EFE
Jorge Rodríguez, Pedro Carreño y Diosdado Cabello, integrantes de la dictadura venezolana - Foto de referencia: EFE
Las "actualizaciones" del régimen venezolano sobre el doble terremoto del 24 de junio han sido fuertemente cuestionadas por organizaciones y centros de análisis.

A un mes de los terremotos en Venezuela, el régimen de ese país sigue caminando por el sendero de la contradicción.

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El ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional de la dictadura, Jorge Rodríguez, y el ministro de Relaciones Interiores del régimen, Diosdado Cabello, dieron una cifra diferente de réplicas el pasado miércoles 21 de julio.

Rodríguez detalló mediante un balance en su cuenta X (red social anteriormente llamada Twitter) que el saldo de réplicas era de 1.463.

Al tiempo, en su programa televisivo, Cabello sostuvo que el número de réplicas tras el desolador doblete sísmico era de 1.473.

A esto se le suma que desde hace varios días, en el balance que ofrece Rodríguez, se mantiene en 16.740 la cifra de heridos, es decir, ni sube ni baja. Por otra parte, en estos reportes no está especificado el número de desaparecidos.

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Los reportes oficiales del régimen venezolano sobre el doble terremoto del 24 de junio han sido fuertemente cuestionados por organizaciones y centros de análisis.

Dichas instancias denuncian que las cifras de víctimas mortales y daños están subestimadas y carecen de transparencia institucional.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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