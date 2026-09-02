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Miércoles, 02 de septiembre de 2026
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Petróleo

"Estará por encima de los 2 millones de barriles": secretario de Energía de EE. UU. prevé gran aumento de la producción de petróleo en Venezuela

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Chris Wright, secretario de energía de EE. UU., y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Chris Wright, secretario de energía de EE. UU., y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Chris Wright se encuentra en Caracas para cerrar un acuerdo con el régimen de Delcy Rodríguez que cede la explotación de una quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela.

La producción petrolera de Venezuela superará los 2 millones de barriles diarios para 2030, el doble del nivel que tenía el país en enero, cuando fuerzas de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro, estimó el secretario de Energía de Estados Unidos.

Chris Wright se encuentra en Caracas para cerrar este miércoles un acuerdo con el régimen de Delcy Rodríguez que cede la explotación de una quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela.

"Empezamos con un poco menos de un millón de barriles diarios. Hoy supera los 1,2 millones de barriles diarios", dijo Wright este miércoles en entrevista con la cadena CNBC.

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"La producción de Venezuela estará por encima de los 2 millones de barriles diarios para finales de esta década, así que habrá un gran crecimiento en la producción petrolera venezolana", aseveró.

Este miércoles, la petrolera norteamericana Chevron anunció un acuerdo por 7.000 millones de dólares en los próximos cinco años, lo que, según la compañía, permitirá más que duplicar la producción, a unos 600.000 barriles diarios.

Chevron cuenta con tres empresas conjuntas con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). En virtud de los acuerdos, una de ellas, Petroindependencia, en la que tiene una participación de 49%, explotará otros dos campos petrolíferos, Carabobo 1 y Carabobo 2 Sur-A.

Otras petroleras, como ExxonMobil y ConocoPhillips, no han anunciado hasta ahora nuevas inversiones, luego de la expropiación de sus proyectos en Venezuela en 2007.

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Ahora, la participación del gobierno estadounidense "aumenta la seguridad y confianza en el Estado de derecho y la inviolabilidad de los contratos en Venezuela", consideró Wright.

"Una cosa es que un gobierno expropie activos de corporaciones privadas", señaló Wright. "Otra muy distinta es que expropie activos que pertenecen a Estados Unidos", destacó.

El régimen de Delcy Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Washington, impulsó a principios de año una reforma de la Ley de hidrocarburos, que facilita nuevos negocios.

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