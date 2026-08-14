Primeras palabras de algunos de los presos políticos venezolanos excarcelados este 14 de agosto en el Rodeo I

Este viernes fueron excarcelados 29 presos políticos del Centro de Detención El Rodeo I, estado Miranda, Venezuela y NTN24 pudo hablar con algunos de ellos, quienes relataron lo que vivieron momentos previos a la liberación y también el horror que pasaron como prisioneros. Leomar Guerra Sánchez, Enrique Bermúdez Ortiz y José Ignacio Moreno Suárez fueron quienes hablaron.