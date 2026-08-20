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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Enrique Márquez

'Pacto por Venezuela': ¿de qué trata la propuesta de Enrique Márquez para estabilizar el país?

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24
El dirigente político y excandidato presidencial venezolano, Enrique Márquez, presentó su propuesta 'Pacto por Venezuela', una iniciativa que plantea acuerdos para la estabilización, recuperación e institucionalización del país. Sin embargo, su propuesta genera esceptisismo debido a las declaraciones que Márquez dio sobre la amistad que sostiene con el cuestionado expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

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