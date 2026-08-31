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Lunes, 31 de agosto de 2026
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Donald Trump

Google Maps cambia el nombre del Lago Ontario a “Lago América” para usuarios en Estados Unidos tras orden ejecutiva de Donald Trump

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, Google Maps cambia el nombre del Lago Ontario a “Lago América”-Foto: Ilustración Canva
Donald Trump, Google Maps cambia el nombre del Lago Ontario a “Lago América”-Foto: Ilustración Canva
La medida aplica de manera exclusiva para conexiones en territorio estadounidense, mientras que en Canadá se mantendrá el nombre.

El servicio de cartografía digital Google Maps comenzó a mostrar la denominación “Lago América” en reemplazo de Lago Ontario para los usuarios que accedan desde Estados Unidos, tras una orden ejecutiva promulgada por el presidente Donald Trump en medio del conflicto comercial con Canadá.

La compañía tecnológica confirmó que el ajuste se realizó en cumplimiento de los parámetros fijados por el Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos (USGS), ente encargado de la nomenclatura oficial en ese país.

“Aquellos que se conecten desde Canadá seguirán viendo el nombre Lago Ontario, mientras que los que lo hagan desde terceros países verán los dos nombres”, detalló el informe institucional del gigante tecnológico.

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La decisión administrativa de la Casa Blanca se enmarca en el deterioro de las relaciones bilaterales y las negociaciones comerciales entre Washington y Ottawa, el cambio del nombre coincide con la entrada en vigor de aranceles norteamericanos del 50% a productos canadienses.

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La modificación sigue el patrón adoptado en enero de 2025, cuando la administración estadounidense ordenó rebautizar el Golfo de México como “Golfo de América” en sus registros oficiales.

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