NTN24
Martes, 01 de septiembre de 2026
Martes, 01 de septiembre de 2026
Acuerdo

Administración Trump dice que acuerdo petrolero "no impide una transición democrática" en Venezuela y tampoco "consolida" al régimen de Delcy Rodríguez

septiembre 1, 2026
Por: Luis Cifuentes
Así lo explicó un funcionario del gobierno de Estados Unidos recientemente a NTN24.

El acuerdo petrolero de Estados Unidos con el régimen venezolano anunciado el pasado viernes por el presidente Donald Trump como el más grande de la historia ha generado inquietud entre quienes reclaman una transición democrática y la salida de la dictadura de Miraflores.

En medio de la polémica que se ha generado, la administración de Donald Trump ha aclarado su política hacia Venezuela y sus intenciones con el acuerdo petrolero pactado con el régimen.

Un funcionario de la administración Trump aseguró que el acuerdo petrolero "no impide una transición democrática y tampoco "consolida" al régimen de Delcy Rodríguez en Venezuela.

o

"El acuerdo no es con el gobierno interino; el acuerdo es con una entidad privada con sede en el extranjero, y sus jurisdicciones están debidamente protegidas para nosotros", declaró un funcionario de Washington a NTN24. "Así que esto no frena de ninguna manera nuestros esfuerzos para lograr la transición", añadió.

En ese sentido, señaló que "la única relación que tiene con la transición democrática es que sienta las bases para que esta realmente suceda y para que Venezuela tenga la oportunidad de ser una república exitosa a largo plazo".

"Estamos tratando de profesionalizar su industria número uno y la industria en la que tendrán que confiar para salir tanto de la deuda soberana que tienen, como porque esta industria durante mucho tiempo fue básicamente objeto de cleptocracia. En lugar de reinvertir las ganancias de esta industria en la propia industria para que pudiera continuar aumentando su capacidad productiva, robaron el dinero y se lo repartieron a sus amigotes. Fue utilizada como una caja chica personal, que fue el cemento y el pegamento que mantuvo unidos al régimen y al sistema ilegítimo", agregó.

"Por lo tanto, esto no impide de ninguna manera una transición democrática, ni significa que consolide al gobierno interino", resaltó.

o

A su vez, la administración de Donald Trump explicó que el régimen venezolano actúa como autoridad interina, pero no son los encargados de "mantener la estabilidad" del país.

"Cuando ocurran esas elecciones y un gobierno electo democráticamente asuma el control, no heredará un país roto o en crisis, sino un país que aún enfrenta desafíos, pero al que se le habrán solucionado en cierta medida muchos de sus problemas fundamentales, dándole la oportunidad de tener éxito. Lo último que queremos ver es que un nuevo gobierno electo democráticamente herede un país en crisis, porque eso socava el proyecto mismo de llevar la democracia a un país", insistió.

Temas relacionados:

Acuerdo

Petróleo

Donald Trump

Régimen venezolano

Delcy Rodríguez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Operativos y logros militares del presidente De la Espriella: ¿cuántos cabecillas criminales han sido neutralizados durante su gobierno?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Delcy es una muñequita que repite lo que dice el departamento de Estado”; analista sobre el acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Dos buques petroleros atacados en estrecho de Ormuz: crudo sube 2% en medio del incidente

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Seguidores de Messi lamentan el retiro del astro de la selección de Argentina: ¿cuál será su futuro?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Se acerca el regreso de María Corina Machado a Venezuela? Esta sería la fecha de su retorno al país

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

Operativos y logros militares del presidente De la Espriella: ¿cuántos cabecillas criminales han sido neutralizados durante su gobierno?

Vladímir Putin y Masud Pezeshkian - Foto AFP
Irán - EEUU

¿Cumbre del mal? Encuentro entre Putin y Pezeshkian en medio de los ataques de EEUU contra Irán

Mapa del estrecho de Ormuz-Foto: AFP
estrecho de Ormuz

Dos buques petroleros atacados en estrecho de Ormuz: crudo sube 2% en medio del incidente

Manifestaciones en Venezuela - Foto EFE de referencia
Familiares de presos políticos

"Los venezolanos somos más que petróleo": contundente manifestación contra prioridad de Delcy Rodríguez y EE. UU.

Océano - Foto Canva
Océano

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Más de Actualidad

Ver más
Cuenta de Maduro en redes sociales publica supuesta foto suya en prisión
Nicolás Maduro

Cuenta de Maduro en redes sociales publica supuesta foto suya en prisión fechada el 25 de junio

HIROSAKI- CANVA
Japón

Usando solo las manos: 1.800 personas lograron mover una torre de 360 toneladas en Japón

Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
estrecho de Ormuz

Máxima tensión en Ormuz después de que un buque fuera alcanzado por un misil en medio de negociaciones entre EE. UU. e Irán

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Cuenta de Maduro en redes sociales publica supuesta foto suya en prisión
Nicolás Maduro

Cuenta de Maduro en redes sociales publica supuesta foto suya en prisión fechada el 25 de junio

HIROSAKI- CANVA
Japón

Usando solo las manos: 1.800 personas lograron mover una torre de 360 toneladas en Japón

Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
estrecho de Ormuz

Máxima tensión en Ormuz después de que un buque fuera alcanzado por un misil en medio de negociaciones entre EE. UU. e Irán

Galardón International Emmy Awards - Foto de referencia: EFE
Leonardo Padrón

Reconocido escritor y productor venezolano anunció que formará parte del jurado de los International Emmy Awards 2026

Gustavo Petro

¿Hacia dónde va? Gustavo Petro abandona Colombia tras dejar el poder

Refinería de petróleo - Foto: EFE
Petróleo

Los precios del petróleo suben tras la reanudación de los ataques de Estados Unidos contra el régimen de Irán

Establecimiento comercial en una zona popular en Caracas (Venezuela) - Foto: EFE
Alcaldía de Caracas

La Superintendencia Municipal de Administración Tributaria de Caracas establece como requisito obligatorio el aviso de identificación de fachada en establecimientos comerciales

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023