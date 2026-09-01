Administración Trump dice que acuerdo petrolero "no impide una transición democrática" en Venezuela y tampoco "consolida" al régimen de Delcy Rodríguez

El acuerdo petrolero de Estados Unidos con el régimen venezolano anunciado el pasado viernes por el presidente Donald Trump como el más grande de la historia ha generado inquietud entre quienes reclaman una transición democrática y la salida de la dictadura de Miraflores.

En medio de la polémica que se ha generado, la administración de Donald Trump ha aclarado su política hacia Venezuela y sus intenciones con el acuerdo petrolero pactado con el régimen.

Un funcionario de la administración Trump aseguró que el acuerdo petrolero "no impide una transición democrática y tampoco "consolida" al régimen de Delcy Rodríguez en Venezuela.

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"El acuerdo no es con el gobierno interino; el acuerdo es con una entidad privada con sede en el extranjero, y sus jurisdicciones están debidamente protegidas para nosotros", declaró un funcionario de Washington a NTN24. "Así que esto no frena de ninguna manera nuestros esfuerzos para lograr la transición", añadió.

En ese sentido, señaló que "la única relación que tiene con la transición democrática es que sienta las bases para que esta realmente suceda y para que Venezuela tenga la oportunidad de ser una república exitosa a largo plazo".

"Estamos tratando de profesionalizar su industria número uno y la industria en la que tendrán que confiar para salir tanto de la deuda soberana que tienen, como porque esta industria durante mucho tiempo fue básicamente objeto de cleptocracia. En lugar de reinvertir las ganancias de esta industria en la propia industria para que pudiera continuar aumentando su capacidad productiva, robaron el dinero y se lo repartieron a sus amigotes. Fue utilizada como una caja chica personal, que fue el cemento y el pegamento que mantuvo unidos al régimen y al sistema ilegítimo", agregó.

"Por lo tanto, esto no impide de ninguna manera una transición democrática, ni significa que consolide al gobierno interino", resaltó.

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A su vez, la administración de Donald Trump explicó que el régimen venezolano actúa como autoridad interina, pero no son los encargados de "mantener la estabilidad" del país.

"Cuando ocurran esas elecciones y un gobierno electo democráticamente asuma el control, no heredará un país roto o en crisis, sino un país que aún enfrenta desafíos, pero al que se le habrán solucionado en cierta medida muchos de sus problemas fundamentales, dándole la oportunidad de tener éxito. Lo último que queremos ver es que un nuevo gobierno electo democráticamente herede un país en crisis, porque eso socava el proyecto mismo de llevar la democracia a un país", insistió.