Málaga Programa: Club de Prensa Este es el héroe español que participó en la Independencia de Estados Unidos: Importante legado octubre 9, 2026 Por: Redacción NTN24 En NTN24 analizamos la importancia de este héroe español en la fundación de la democracia más poderosa del mundo. También le puede interesar Málaga Este es el héroe español que participó en la Independencia de Estados Unidos: Importante legado Terremoto "Panamá no es un país sísmico, la ciudadanía está asustada": Susana Arroyo, comunicaciones Cruz Roja Colombia Conmoción en Colombia por la muerte de doña Blanca: “A mi mamá le negaron una ambulancia” ELN Macrooperación: autoridades en Colombia dan un nuevo golpe al narcotráfico del ELN Transición democrática ¿Qué dejó la reunión entre el secretario Marco Rubio y Dinorah Figuera? Nicolás Maduro "En Arauca y con protección del ELN": este es el escondite de los torturadores de Nicolás Maduro Compartir en: