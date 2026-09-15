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Martes, 15 de septiembre de 2026
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Precio del dólar

Venezuela: así se sitúa el precio del dólar y el euro a tasa BCV este 15 de septiembre

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Mujer sostiene dólares - Foto de referencia: EFE
Mujer sostiene dólares - Foto de referencia: EFE
La tasa BCV es el tipo de cambio oficial de las divisas (como el dólar y el euro) frente al bolívar venezolano, publicado diariamente por el Banco Central de Venezuela.

El precio oficial del dólar según el Banco Central de Venezuela (BCV) para este 15 de septiembre de 2026 se ubica en 842,20 bolívares.

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Mientras tanto, de acuerdo con la tasa BCV, el precio del euro para este martes es de 977,87 bolívares.

En ese sentido, el bolívar (moneda venezolana) continúa depreciándose de forma sostenida frente a dos de las divisas más influyentes del mundo.

Las estimaciones de los analistas financieros sitúan el precio del dólar oficial del BCV entre 800 y 1.100 bolívares para diciembre de 2026, dependiendo de la presión fiscal y el flujo de ingresos petroleros.

Expertos en materia económica detallan que la inflación interanual en Venezuela se mantiene entre las más altas del mundo.

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Esto, tras haber registrado un aceleramiento en los meses previos que duplicó los registros de inicios de año debido al descontrol cambiario y la presión sobre el bolívar.

La tasa BCV es el tipo de cambio oficial de las divisas (como el dólar y el euro) frente al bolívar venezolano, publicado diariamente por el Banco Central de Venezuela.

Este valor es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de la banca nacional, la cual controla el régimen venezolano, actualmente en cabeza de Delcy Rodríguez.

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Otro punto que abordan los expertos en cuanto a la economía de Venezuela es que esta ha sufrido una contracción histórica superior al 75% de su Producto Interno Bruto (PIB) en comparación con su pico en 2012. Esta contracción ha estado acompañada de procesos de hiperinflación, la destrucción del poder adquisitivo del bolívar, la ruina de la industria petrolera y un éxodo migratorio masivo.

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