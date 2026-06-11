Este es el nuevo cargo que ocupará 'Nicolasito', hijo del dictador Nicolás Maduro, dentro del régimen venezolano

A cinco meses de la captura del dictador Nicolás Maduro, su hijo Nicolás Maduro Guerra, asumirá un nuevo cargo en el interinato de la encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez.

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'Nicolasito' se encargará de las relaciones parlamentarias con Japón, tras ser reelegido para el cargo y acompañado por el diputado del oficialismo José Villarroel, anunció el número dos de la Asamblea Nacional (AN) afín al régimen, Pedro Infante.

En su nuevo cargo, Maduro Guerra será el encargado de fomentar las relaciones entre la Asamblea Nacional (AN) de su país y el Parlamento de Japón.

Japón fue uno de los países que se pronunció tras la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero como resultado del operativo por parte de Estados Unidos en Caracas.

Para ese entonces, el país asiático señaló que trabajaría para "promover los esfuerzos diplomáticos encaminados a restablecer la democracia y estabilizar la situación".

Además, del nuevo cargo de Maduro Guerra, el Parlamento también anunció la designación de la diputada chavista Blanca Eekhout como presidenta del Grupo de Amistad Parlamentaria con Argentina.

El Grupo de Amistad Parlamentaria con Argentina rompió relaciones diplomáticas con Venezuela en 2024 bajo las órdenes de dictador Nicolás Maduro.

Además de Japón, Argentina y Canadá, la Asamblea Nacional también nombró las juntas directivas de los grupos encargados de las relaciones con otros 19 países, varios de ellos asiáticos, como Camboya, Indonesia y Filipinas.