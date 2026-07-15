El giro que está dando Diosdado Cabello en su postura hacia Estados Unidos

El segundo del régimen, Diosdado Cabello, estaría moderando su postura para acercarse a Estados Unidos, así lo revela un reciente reportaje un reportaje del new york times, el cual sostiene que cabello ha pasado de ser un objetivo de Washington a colaborar con funcionarios de EEUU tras la captura de Nicolás Maduro. El perfil describe cómo el dirigente chavista ha suavizado su retórica y transformado su imagen pública en un intento por mejorar su relación con Estados Unidos.