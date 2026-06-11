Según el ministro de Defensa de Colombia, el criminal alias 'Iván Mordisco' está "asustado" y "desesperado"

Uno de los criminales más buscados de Colombia, alias 'Iván Mordisco', está "asustado" y "desesperado" por la ofensiva militar que ya abatió a 160 combatientes de su círculo cercano, dijo Pedro Sánchez, ministro de Defensa, este jueves a la agencia AFP.

"(Mordisco) está corriendo, está asustado, desesperado", aseguró Sánchez durante un diálogo en un avión rumbo a la región amazónica del Putumayo para una jornada de erradicación de narcocultivos.

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"El 31 de mayo hicimos otro ataque contra este criminal. Un bombardeo donde cayó parte del anillo cercano. Pero ya son más de 160 integrantes que eran muy cercanos a él", resaltó el funcionario.

Dado por muerto en repetidas ocasiones, este jefe criminal sigue libre. Sánchez indicó que está en alguna parte del "suroriente" de la Amazonía.

"Muy seguramente el Estado colombiano lo va a capturar, lo va a llevar a la justicia, esperamos más temprano que tarde. No descansaremos hasta cumplir esa misión", aseguró.

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En abril, hombres bajo el mando de este criminal asesinaron a 21 personas en un atentado con explosivos en una carretera del departamento del Cauca, el peor ataque contra civiles en dos décadas.