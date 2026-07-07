La reacción del Real Madrid a las palabras "racistas y xenófobas" lanzadas por la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé

Este martes 7 de julio, el club español Real Madrid reaccionó a las declaraciones de la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra el jugador Kylian Mbappé.

La legisladora lo recriminó por una actitud antideportiva y lo describió como "un camerunés colonizado", esto luego del final del partido entre Francia y Paraguay en el Mundial de fútbol.

Y es que, en el encuentro, el jugador francés rechazó estrechar la mano al arquero de Paraguay en el campo de juego tras la victoria 1-0 en los dieciseisavos de final, y gritó con los puños cerrados frente a este.

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"Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés", escribió la senadora en un mensaje en la red social X.

Y agregó: "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, nuevo rico, prepotente y feo (...) Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido".

Las declaraciones llevaron a Mbappé a reaccionar y a llamarla "mujer despreciable e indigna de su cargo".

En un comunicado, el equipo merengue rechazó las declaraciones de la legisladora paraguaya, catalogando sus declaraciones como "racistas y xenófobas".

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"Nuestro club condena firmemente este tipo de declaraciones, que son impropias de una representante política, y muestra su pleno apoyo a nuestro jugador Kylian Mbappé, que es referente para millones de personas, y especialmente para los niños y niñas de todo el mundo", escribió el equipo.

Además, aseguró que dichos "comportamientos que incitan al odio no deben tener cabida en la sociedad".

"El fútbol y el deporte son escenarios para la igualdad y la solidaridad, y el Real Madrid seguirá trabajando para que el racismo, la xenofobia y la violencia sean erradicadas para siempre", concluyó.

Cabe subrayar que el caso sigue escalando debido a que que la justicia francesa abrió una investigación tras las declaraciones de Celeste Amarilla.

Asimismo, Amarilla amenazó este martes con demandar al futbolista por llamarla "mujer despreciable e indigna de su cargo".

"Sus ataques constituyen violencia de género pura y dura contra una mujer política que alcanzó su posición a través del voto popular de su pueblo", sostuvo la senadora que se disculpó por sus dichos hacia el francés y pidió que el futbolista también lo haga. "Me retracté (...) ése fue un desatino", dijo.