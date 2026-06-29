Acusan a Diosdado Cabello de obstaculizar labores de rescate en Venezuela tras polémico video discutiendo con un equipo de ayuda de Estados Unidos

Diosdado Cabello, miembro del régimen venezolano, protagonizó en las últimas horas un momento polémico luego de que se le viera discutiendo con personal del equipo de ayuda de Estados Unidos que brinda apoyo en las labores de rescate en Venezuela tras los terremotos del pasado miércoles.

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En un video se observa a Diosdado Cabello discutiendo con un rescatista norteamericano a quien le restringió el paso a una de las zonas donde se llevan a cabo rescates en medio de los escombros.

Allí, se escucha al rescatista norteamericano decirle a Cabello: “Déjame pasar para ayudar a alguien más”, mientras él lo impide y le pide que empuje la camioneta.

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Congresistas de Estados Unidos han reaccionado al episodio, entre ellos, Mario Díaz Balart y Carlos Giménez.

“Desde que los devastadores terremotos azotaron Venezuela, el presidente Trump y el secretario Rubio han liderado los esfuerzos para brindar asistencia humanitaria y salvar la mayor cantidad de vidas posible. Las desgarradoras imágenes de familias y niños rescatados de entre los escombros nos recuerdan la urgencia de esta misión”, dijo Balart.

“Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y el resto de la cúpula del régimen deben saber que Estados Unidos está monitoreando muy de cerca esta situación. Más les vale no interferir ni sabotear estos esfuerzos humanitarios”, añadió.

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Por su parte, el congresista Carlos Gímenez apuntó contra Cabello por “demostrar su crueldad” en medio de la tragedia tras los dos terremotos del pasado miércoles.

“Mientras venezolanos y equipos de rescate estadounidenses luchan por salvar vidas tras este devastador terremoto, Diosdado Cabello demuestra una vez más la crueldad e indiferencia que caracterizan a la dictadura. El pueblo venezolano merece un liderazgo real, no propaganda ni represión. El mundo está observando, y los responsables de abandonar al pueblo venezolano rendirán cuentas”, indicó.