Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Marines de Estados Unidos, del Escuadrón de Cazas de Ataque 225, trabajan en el Aeropuerto José Aponte de la Torre, Puerto Rico, este 13 de septiembre de 2025 - Foto AFP

En medio del fuerte despliegue de Estados Unidos en el Caribe y una creciente tensión con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, este sábado 13 de septiembre la agencia de noticias AFP registró en imágenes un amplio movimiento aéreo militar estadounidense en el Aeropuerto José Aponte de la Torre, antigua Estación Naval Roosevelt Roads, ubicado al este de Puerto Rico.

Un escuadrón de aviones de combate F35-B aterrizó en el lugar, así como un enorme Boeing C-5 Galaxy de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

También se vieron en el aeropuerto un helicóptero CH-53K King Stallion de la Infantería de Marina y un avión Osprey V-22 dejando tropas en el José Aponte de la Torre.

Tras los aterrizajes, las imágenes muestran a miembros del Cuerpo de Marines de Estados Unidos descargando equipos y realizando su instalación en los alrededores.

Todo esto sucede tras una serie de ejercicios militares realizados al sur de Puerto Rico recientemente, actividad que contó con la presencia del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

También trascendió en los últimos días que el presidente Donald Trump ordenó el envío de al menos diez aviones de combate F-35 a Puerto Rico como parte de su lucha contra los cárteles de la droga.

Los aviones se unirán a los buques de guerra estadounidenses ya desplegados en el sur del Caribe, mientras Trump intensifica la presión sobre Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos acusa de liderar el Cartel de los Soles y por quien ofrece 50 millones de dólares de recompensa.

Estados Unidos realizó recientemente un ataque en el sur del Caribe contra una embarcación que había salido de Venezuela señalada de transportar drogas. Once personas murieron en el ataque, quienes - según el propio presidente Trump - pertenecían a la banda venezolana Tren de Aragua.