De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Hay expectativa entre los fans por la esperadísima quinta y última temporada de "Stranger Things", que empezará a poner fin al fenómeno de Netflix tras nueve años con el estreno del primer volumen el próximo 26 de noviembre.

Ambientada en la década de 1980 en la ciudad ficticia de Hawkins, Indiana, "Stranger Things" sigue a un grupo de jóvenes amigos que luchan contra horrores sobrenaturales del Mundo del Revés.

La serie, ganadora de un premio Emmy, se convirtió en un gran éxito tras su estreno en 2016, ganándose una fiel base de seguidores en todo el mundo y dando lugar a videojuegos, merchandising, cosplay, experiencias inmersivas y una obra de teatro ganadora de un premio Tony.

Protagonizada por Winona Ryder y David Harbour, la serie catapultó a su joven elenco, encabezado por Millie Bobby Brown, quien interpreta a Eleven, una niña con poderes psicoquinéticos.

Ahora, nueve años después, el mundo se sorprende con el impresionante cambio físico de estos talentosos jóvenes, que hoy hacen parte del estrellato mundial gracias a este éxito de Netflix.