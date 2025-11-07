NTN24
De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

noviembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
13 fotos
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP 1 / 13
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Estrenada en 2016, la serie catapultó a su joven elenco, encabezado por Millie Bobby Brown, quien interpreta a Eleven.
Millie Bobby Brown - Fotos AFP 2 / 13
Millie Bobby Brown - Fotos AFP
Finn Wolfhard - Fotos AFP 3 / 13
Finn Wolfhard - Fotos AFP
Caleb McLaughlin - Fotos AFP 4 / 13
Caleb McLaughlin - Fotos AFP
Sadie Sink - Fotos AFP 5 / 13
Sadie Sink - Fotos AFP
Noah Schnapp - Fotos AFP 6 / 13
Noah Schnapp - Fotos AFP
Gaten Matarazzo - Fotos AFP 7 / 13
Gaten Matarazzo - Fotos AFP
Joe Keery - Fotos AFP 8 / 13
Joe Keery - Fotos AFP
Natalia Dyer - Fotos AFP 9 / 13
Natalia Dyer - Fotos AFP
David Harbour - Fotos EFE/AFP 10 / 13
David Harbour - Fotos EFE/AFP
Winona Ryder - Fotos EFE/AFP 11 / 13
Winona Ryder - Fotos EFE/AFP
Elenco de "Stranger Things" 2017 - Foto AFP 12 / 13
Elenco de "Stranger Things" 2017 - Foto AFP
Elenco de "Stranger Things" 2025 - Foto AFP 13 / 13
Elenco de "Stranger Things" 2025 - Foto AFP

Hay expectativa entre los fans por la esperadísima quinta y última temporada de "Stranger Things", que empezará a poner fin al fenómeno de Netflix tras nueve años con el estreno del primer volumen el próximo 26 de noviembre.

Ambientada en la década de 1980 en la ciudad ficticia de Hawkins, Indiana, "Stranger Things" sigue a un grupo de jóvenes amigos que luchan contra horrores sobrenaturales del Mundo del Revés.

o

La serie, ganadora de un premio Emmy, se convirtió en un gran éxito tras su estreno en 2016, ganándose una fiel base de seguidores en todo el mundo y dando lugar a videojuegos, merchandising, cosplay, experiencias inmersivas y una obra de teatro ganadora de un premio Tony.

Protagonizada por Winona Ryder y David Harbour, la serie catapultó a su joven elenco, encabezado por Millie Bobby Brown, quien interpreta a Eleven, una niña con poderes psicoquinéticos.

o

Ahora, nueve años después, el mundo se sorprende con el impresionante cambio físico de estos talentosos jóvenes, que hoy hacen parte del estrellato mundial gracias a este éxito de Netflix.

