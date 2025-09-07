NTN24
Domingo, 07 de septiembre de 2025
Domingo, 07 de septiembre de 2025
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

septiembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
17 fotos
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE 1 / 17
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
El evento astronómico duró en total 5 horas y 26 minutos y ofreció una oportunidad única a millones de personas de apreciar las diversas fases de un eclipse lunar.
Paquistán - Foto AFP 2 / 17
Paquistán - Foto AFP
3 / 17
China - Foto AFP
China - Foto AFP
4 / 17
China - Foto AFP
China - Foto AFP
5 / 17
Ucrania - Foto AFP
Ucrania - Foto AFP
6 / 17
Italia - Foto AFP
Italia - Foto AFP
7 / 17
Kuwait - Foto AFP
Kuwait - Foto AFP
8 / 17
España - Foto AFP
España - Foto AFP
9 / 17
Grecia - Foto AFP
Grecia - Foto AFP
10 / 17
Grecia - Foto AFP
Grecia - Foto AFP
11 / 17
Suiza - Foto AFP
Suiza - Foto AFP
12 / 17
Rusia - Foto AFP
Rusia - Foto AFP
13 / 17
Kenia - Foto EFE
Kenia - Foto EFE
14 / 17
Kenia - Foto EFE
Kenia - Foto EFE
15 / 17
República Checa - Foto EFE
República Checa - Foto EFE
16 / 17
República Checa - Foto EFE
República Checa - Foto EFE
17 / 17
Rusia - Foto EFE
Rusia - Foto EFE

Este domingo 7 de septiembre, la Luna se tiñó de un rojo intenso y misterioso durente el último eclipse lunar total del año 2025.

Este fenómeno, conocido como "Luna de Sangre", fue visible en gran parte de Asia, así como en ciertas regiones de Europa y África.

o

Durante 1 hora y 22 minutos, la sombra más intensa de la Tierra, conocida como umbra, pintó la Luna de un color rojo profundo, un efecto creado por la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre.

Antes y después de esta fase de totalidad, se pudieron observar las fases parciales del eclipse, aumentando gradualmente hasta alcanzar la totalidad para luego decrecer.

o

En Europa, lugares como España, Francia, Suiza, Alemania, República Checa, entre otros, pudieron disfrutar de un espectáculo breve pero impresionante justo cuando la Luna salió al anochecer.

Temas relacionados:

Eclipse de Luna

Astronomía

Planeta Tierra

Luna

Sol

Sistema Solar

