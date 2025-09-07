Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este domingo 7 de septiembre, la Luna se tiñó de un rojo intenso y misterioso durente el último eclipse lunar total del año 2025.

Este fenómeno, conocido como "Luna de Sangre", fue visible en gran parte de Asia, así como en ciertas regiones de Europa y África.

Durante 1 hora y 22 minutos, la sombra más intensa de la Tierra, conocida como umbra, pintó la Luna de un color rojo profundo, un efecto creado por la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre.

Antes y después de esta fase de totalidad, se pudieron observar las fases parciales del eclipse, aumentando gradualmente hasta alcanzar la totalidad para luego decrecer.

En Europa, lugares como España, Francia, Suiza, Alemania, República Checa, entre otros, pudieron disfrutar de un espectáculo breve pero impresionante justo cuando la Luna salió al anochecer.