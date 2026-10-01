"Esto es inhumano": padre muestra cómo su hijo hace las tareas del colegio en medio de apagones que superan 15 horas continuas en Venezuela

En medio de los incesantes apagones que superan 15 horas continuas en varios estados de Venezuela, un padre grabó el 'viacrucis' que pasan los miembros de su familia en las actividades cotidianas.

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El progenitor puntualmente mostró cómo su hijo adolescente se ve obligado a hacer las tareas del colegio sin electricidad en su vivienda.

"Se me acaba de ir la luz; miren a mi hijo cómo está estudiando... Si se me va la luz después de las 7 u 8 de la noche, los muchachos no van para el colegio, porque de verdad esto es inhumano", expresó indignado el padre.

Ciudadanos de diferentes regiones han tomado las calles en las últimas noches para manifestar que la situación se ha vuelto insostenible.

Estados en donde se mantiene la protesta por los apagones: Mérida, Zulia, Guárico, Anzoátegui, Portuguesa, Cojedes, Carabobo, Aragua, Lara y Monagas.

El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

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Mientras los venezolanos siguen protestando por las incesantes interrupciones eléctricas, Delcy Rodríguez pidió recientemente al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'.

El mes de septiembre registró picos de severos racionamientos eléctricos en gran parte de Venezuela debido al profundo deterioro del sistema de generación.

Los apagones diarios y pronunciadas fluctuaciones de voltaje afectan a la vasta mayoría de los hogares.