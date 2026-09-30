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Miércoles, 30 de septiembre de 2026
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Apagones Venezuela

Protestas nocturnas con cacerolazos y quema de cauchos se han intensificado en el interior de Venezuela por los apagones

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Apagón en un hogar venezolano / Protesta en Cojedes por apagones en la región - Fotos: EFE / X
Apagón en un hogar venezolano / Protesta en Cojedes por apagones en la región - Fotos: EFE / X
Ciudadanos de diferentes regiones han tomado las calles.

Las protestas nocturnas con cacerolazos y quema de cauchos se han intensificado en el interior de Venezuela debido a los severos y prolongados cortes eléctricos.

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Según múltiples denuncias, estos apagones superan en muchas zonas las 10 y hasta 16 horas diarias.

Ciudadanos de diferentes regiones han tomado las calles en las últimas noches para manifestar que la situación se ha vuelto insostenible.

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Estados en donde se mantiene la protesta: Mérida, Zulia, Guárico, Anzoátegui, Portuguesa, Cojedes, Aragua, Lara y Monagas.

El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

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Mientras los venezolanos siguen protestando por las incesantes interrupciones eléctricas, Delcy Rodríguez pidió recientemente al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'.

El mes de agosto registró picos de severos racionamientos eléctricos en gran parte de Venezuela debido al profundo deterioro del sistema de generación.

En cuanto al mes de septiembre de 2026, la crisis eléctrica en Venezuela se ha intensificado y extendido por todo el país.

Los apagones diarios y pronunciadas fluctuaciones de voltaje afectan a la gran mayoría de los hogares.

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