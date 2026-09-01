"Nos veríamos atrapados en un marco de tiempo artificial, pero queremos que suceda lo antes posible": alto funcionario de los EE. UU. rechaza fijar fecha para las elecciones en Venezuela

Este martes 1 de septiembre, un alto funcionario de los Estados Unidos consultado por NTN24 se refirió a la transición democrática en Venezuela.

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Concretamente, el colaborador de la Casa Blanca se refirió a la eventual fecha de un proceso electoral en el país suramericano.

En ese sentido, el funcionario mencionó: "No daré un plazo artificial. No creo que nadie estuviera contento con cinco años o una década, en todo caso. No le voy a dar un plazo porque entonces nos veríamos atrapados en un marco de tiempo artificial", resaltó.

"Basta decir que queremos que suceda lo antes posible, tan pronto como podamos establecer esas condiciones. Entiendan que estamos en septiembre; Maduro fue removido hace nueve meses. Hace nueve meses. Y si se compara, por ejemplo, con lo que sucedió en Europa del Este o en otros países de la región (Paraguay es un gran ejemplo de un país que tardó varios años en transicionar de la dictadura a la democracia), queremos avanzar más rápido que ambos". Añadió.

Además, habló del trabajo que lleva celebrar unas elecciones en un país golpeado por la dictadura.

"El proceso para hacerlo, como lo ha sido en países de todo el mundo cuando se tienen este tipo de transiciones, te da a elegir entre dos opciones: puedes tener derramamiento de sangre, guerra civil, desestabilización en las calles, diferentes elementos enfrentándose en un conflicto armado, caos, migración masiva y todo el sufrimiento que ello conlleva; o puedes tener un proceso ordenado que, la mayoría de las veces —y de hecho casi invariablemente— requiere trabajar con elementos de la estructura existente, incluso mientras creas una nueva que tal vez no sea beneficiosa para esa estructura existente", consideró.

A su vez, dio su punto de vista respecto a los diálogos entre la AN 2015 y el régimen en cabeza de Delcy Rodríguez.

"Por eso la Asamblea Nacional de 2015 está comprometida con estas conversaciones. Hemos tenido dos rondas de esas conversaciones; la tercera ronda está en marcha a mediados de este mes, y les permitiremos a ellos crear el cronograma para hacerlo", recalcó.

"Somos impacientes al respecto; queremos verlo suceder lo antes posible, pero también queremos asegurarnos de que las condiciones sean las correctas, porque nuestro interés aquí no es solo tener una elección, es tener una elección que conduzca a una república duradera, que conduzca a un país estable que pueda celebrar elecciones repetidamente durante un período de tiempo sostenido", agregó.

Asimismo, dijo que la democracia va más allá de unas elecciones. "Las elecciones por sí solas no resuelven tus problemas. Hay que tener una elección, eso es ciertamente una precondición para que ocurra la democracia, pero la democracia es más que solo elecciones: es la capacidad de un país para funcionar tanto económica como legalmente; es tener una prensa libre; es tener partidos políticos que hayan tenido el tiempo y el espacio para organizarse en movimientos; es tener un proceso electoral que no esté comprometido, sino uno que tenga la confianza de la gente de que realmente va a contar los votos con precisión y reportarlos; es tener un sistema legal que no esté descalificando candidatos", subrayó.

A título personal, sobre la posible contienda electoral en Venezuela, adicionó: "Me encantaría ver elecciones el próximo mes, pero no creo que sea realista dada la dinámica de que durante 20 años este país ha sido comprometido y erosionado desde dentro. Muchas de estas instituciones tienen que ser completamente reconstruidas antes de que se pueda decir que una elección en Venezuela es libre y justa. Ellos tuvieron una elección hace dos años, pero no fue una elección real porque todo el mundo sabe que el resultado no reflejó la realidad de lo que sucedió".

"Así que, a menos que las personas a cargo de esos sistemas sean removidas y reemplazadas por personas que tengan la confianza de un amplio sector de la población, esas elecciones no serán creíbles y volveremos al punto de partida", finalizó.

Recordemos que, hasta el momento, la relación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez ha experimentado un giro radical, consolidándose como un acercamiento pragmático y de "reconocimiento bilateral".