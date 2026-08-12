"Queremos que aceptes": la Conmebol le dirigió un mensaje directo a Infantino sobre su aspiración de reelegirse como presidente de la FIFA

La Conmebol confirmó su respaldo a Gianni Infantino en la carrera por la presidencia de la FIFA e impulsa una serie de objetivos que pueden darle a Sudamérica un protagonismo mucho más perceptible en los siguientes años.

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El apoyo del fútbol sudamericano al dirigente no se trata solo de una declaración política.

Entre los principales objetivos de la confederación está el de cambiar el formato que se tiene de momento para el Mundial de 2030 y adquirir una participación mucho más grande de Argentina, Uruguay y Paraguay, países que serán protagonistas de la celebración del centenario de la Copa del Mundo.

La propuesta también busca ampliar el torneo de 48 a 64 selecciones y traer a Sudamérica 18 partidos de la primera fase.

El proyecto dejaría que los tres países mencionados acojan una cantidad de partidos muy superior a los tres partidos que en este momento tienen asignados por la organización del Mundial. La iniciativa fue planteada por la Conmebol y cuenta con la aprobación de Infantino, pero aún no existe una decisión definitiva de la FIFA acerca del cambio de formato.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, habló de forma directa acerca del respaldo de las asociaciones sudamericanas a Infantino desde abril. E

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En el transcurso del Congreso Ordinario del organismo, aseguró que la región reconoce su capacidad de liderazgo y transformación y le solicitó aceptar de nuevo una candidatura para dirigir la FIFA. “Queremos que aceptes ser de vuelta candidato”, declaró Domínguez, según El Universo.

El respaldo tiene especial relevancia en un momento de disputa dentro del fútbol mundial.

Infantino ha recibido críticas de la UEFA, la AFC y la Concacaf luego del fracaso de su propuesta para crear FIFA Forward Enterprise, una estructura comercial que especulaba con gestionar parte de los derechos de los Mundiales con participación del sector privado.

Pese a esa oposición, Sudamérica sigue dándole respaldo al presidente de la FIFA.

Las diez asociaciones que integran la Conmebol integran un porcentaje de votos importante para la elección de 2027, sobre todo porque Infantino conserva apoyos importantes en África, Asia y Oceanía.