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Donald Trump promete que Estados Unidos nunca olvidará los atentados del 11 de septiembre: “Seguiremos luchando”

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump - Foto AFP
"No tenemos opción. Solo puede haber victoria. Luchamos con fuerza. Luchamos para ganar", dijo Trump.

El presidente Donald Trump prometió este viernes que Estados Unidos nunca olvidará los atentados del 11 de septiembre de 2001 y seguirá "luchando", al conmemorar el 25 aniversario de los ataques en una ceremonia en el Pentágono.

"Hoy renovamos el juramento sagrado que hicimos por primera vez en sus nombres (de las víctimas) hace un cuarto de siglo. Nunca, jamás olvidaremos. Por eso luchamos hoy", dijo Trump, quien decidió no asistir a los actos conmemorativos en Nueva York.

"No tenemos opción. Solo puede haber victoria. Luchamos con fuerza. Luchamos para ganar", añadió.

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El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aseguró que la batalla contra el yihadismo continúa ahora con el régimen de Irán.

"Todavía hay enemigos que nos odian. Cada día, los enemigos conspiran para doblegar nuestro poderío y matar a nuestros ciudadanos", dijo el secretario de Defensa.

Entre esos enemigos hay "terroristas islámicos en el extranjero y en nuestro propio país", añadió.

"En los últimos seis meses, hemos arrasado con el patrocinador estatal del terrorismo más prolífico del mundo" aseguró en alusión a Irán.

La guerra contra el régimen de Irán empezó en febrero con ataques estadounidenses e israelíes. Estados Unidos e Israel denuncian que Irán pretende dotarse de la bomba atómica.

Siete meses después, el conflicto se ha extendido por la región, con ataques de represalia de Irán contra vecinos en el Golfo y de sus aliados hutíes contra Arabia Saudita.

El suministro de hidrocarburos a través del estrecho de Ormuz, vía marítima clave que se disputan Estados Unidos e Irán, se ha visto muy afectado, y el precio del petróleo se mantiene en tensión en los mercados.

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