"Estados Unidos se encuentra al lado del pueblo de Panamá": Marco Rubio anunció medidas del Gobierno Trump tras terremoto de magnitud 7,7

A través de un pronunciamiento oficial difundido en sus canales de comunicación, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que el gobierno federal vigila de cerca los reportes devastadores del movimiento telúrico registrado en la región sur del territorio panameño.

Ante la magnitud de los daños materiales y humanos causados por el sismo, la administración norteamericana respondió con prontitud al llamado de auxilio de las autoridades panameñas.

El Departamento de Estado activó protocolos de emergencia para despachar equipos tácticos, suministros humanitarios y personal técnico de apoyo hacia las zonas críticas devastadas por el fenómeno natural.

“A solicitud del gobierno panameño, el Departamento de Estado moviliza con rapidez recursos y personal para brindar asistencia. Estados Unidos se encuentra al lado del pueblo de Panamá en este momento de adversidad”, expresó el jefe de la diplomacia norteamericana mediante su mensaje oficial.

Como parte del despliegue de protección ciudadana, el consulado habilitó canales de emergencia a través de las líneas telefónicas directas +1-202-501-4444 desde el extranjero y +1-888-407-4747 desde el territorio de Estados Unidos y Canadá, operativas de manera ininterrumpida las veinticuatro horas.

Estas vías buscan garantizar la localización y el auxilio inmediato de cualquier norteamericano que requiera ayuda, evacuación o soporte médico en suelo panameño.

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Los gabinetes de ayuda humanitaria y las agencias de mitigación de desastres continúan la articulación de esfuerzos conjuntos para superar los estragos del sismo en el istmo centroamericano.