"Reporte oficial confirma que al momento no hay víctimas fatales": Gobierno de Panamá entrega parte de tranquilidad tras el potente terremoto

Un contundente parte de tranquilidad entregaron las autoridades de emergencia panameñas tras la evaluación de los daños causados por el potente sismo de 7,7 de magnitud, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, registrado al mediodía de este viernes.

En un reporte oficial conjunto, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y la subdirectora del Sistema Nacional de Protección Civil, Malitzie Rivera, confirmaron la ausencia total de pérdidas humanas o personas fallecidas a lo largo del territorio nacional.

El balance gubernamental precisó que la magnitud del temblor provocó afectaciones menores en la infraestructura física de diversas instituciones públicas, así como fisuras leves en hospitales de los municipios de Tonosí y Pedasí.

Las zonas más impactadas por el remezón telúrico se concentran en la región de Azuero y en provincias centrales como Coclé, donde se registraron daños estructurales en templos religiosos, establecimientos hoteleros y la red vial.

“El reporte oficial confirma que al momento no hay víctimas fatales que lamentar en ninguna provincia del país. Mantenemos el monitoreo en la infraestructura gubernamental y de salud que sufrió afectaciones menores tras el fuerte sismo”, informaron las voceras del Sistema Nacional de Protección Civil durante la Rueda de Prensa.

Las agencias de prevención técnica reportaron además un incremento en la fuerza del oleaje en los alrededores de Isla Caña, una situación que mantiene en alerta preventiva a los pobladores de la costa del Pacífico.

Las cuadrillas de rescate y los ingenieros del Estado avanzan en las inspecciones técnicas de puentes y carreteras para descartar fallas graves y garantizar la movilidad segura de los ciudadanos en las zonas rurales.

A pesar del susto provocado por la violencia del sismo, Panamá celebra la efectividad de las medidas preventivas y enfoca sus recursos en la pronta reparación de las estructuras afectadas sin el luto de pérdidas humanas.