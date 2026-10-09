NTN24
Viernes, 09 de octubre de 2026
Viernes, 09 de octubre de 2026
Panamá

"Reporte oficial confirma que al momento no hay víctimas fatales": Gobierno de Panamá entrega parte de tranquilidad tras el potente terremoto

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremoto en Panamá. (SGC)
Terremoto en Panamá. (SGC)
La ministra Dinoska Montalvo y las autoridades de socorro mantienen la vigilancia ante el incremento del oleaje en Isla Caña y fisuras en infraestructuras públicas.

Un contundente parte de tranquilidad entregaron las autoridades de emergencia panameñas tras la evaluación de los daños causados por el potente sismo de 7,7 de magnitud, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, registrado al mediodía de este viernes.

En un reporte oficial conjunto, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y la subdirectora del Sistema Nacional de Protección Civil, Malitzie Rivera, confirmaron la ausencia total de pérdidas humanas o personas fallecidas a lo largo del territorio nacional.

o

El balance gubernamental precisó que la magnitud del temblor provocó afectaciones menores en la infraestructura física de diversas instituciones públicas, así como fisuras leves en hospitales de los municipios de Tonosí y Pedasí.

Las zonas más impactadas por el remezón telúrico se concentran en la región de Azuero y en provincias centrales como Coclé, donde se registraron daños estructurales en templos religiosos, establecimientos hoteleros y la red vial.

“El reporte oficial confirma que al momento no hay víctimas fatales que lamentar en ninguna provincia del país. Mantenemos el monitoreo en la infraestructura gubernamental y de salud que sufrió afectaciones menores tras el fuerte sismo”, informaron las voceras del Sistema Nacional de Protección Civil durante la Rueda de Prensa.

Las agencias de prevención técnica reportaron además un incremento en la fuerza del oleaje en los alrededores de Isla Caña, una situación que mantiene en alerta preventiva a los pobladores de la costa del Pacífico.

Las cuadrillas de rescate y los ingenieros del Estado avanzan en las inspecciones técnicas de puentes y carreteras para descartar fallas graves y garantizar la movilidad segura de los ciudadanos en las zonas rurales.

o

A pesar del susto provocado por la violencia del sismo, Panamá celebra la efectividad de las medidas preventivas y enfoca sus recursos en la pronta reparación de las estructuras afectadas sin el luto de pérdidas humanas.

Temas relacionados:

Panamá

Terremoto

Sistema Nacional de Protección Civil

Sismo

familias afectadas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Violencia sexual con objetos”: relato de madre de presos políticos sobre agresiones del régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Rubio está invirtiendo capital político en Venezuela": Alejandro Hernández sobre reunión del secretario de Estado con Dinorah Figuera en Washington

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Este es el héroe español que participó en la Independencia de Estados Unidos: Importante legado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Los vínculos del ELN y Las Farc con Nicolás Maduro y Cilia Flores: EE. UU. tiene al régimen contra las cuerdas

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Cuáles son las ciudades que podrían verse más afectadas por el huracán Isaías?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La IA consume más que datos: la enorme huella de agua y energía detrás de esta tecnología

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores - Foto: EFE
Justicia

"La justicia está haciendo su trabajo": Juan Requesens sobre nuevos cargos contra Maduro y Cilia en EE. UU.

Nidal Hasan | Foto: AFP
Fusilamiento

Sin precedentes: Pentágono transmitirá en vivo fusilamiento de Nidal Hasan por ataque a base militar

Fotos: Avalancha en Chile
Avalancha

Impactantes imágenes de la impresionante avalancha en Chile: grave emergencia climática

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: EFE
Elecciones en Venezuela

María Corina Machado aseguró que las elecciones en Venezuela deberían realizarse el próximo año

Cárceles - Canva
Detenidos en Nicaragua

Temor por deportación de exiliados nicaragüenses desde EE. UU.: familiares denuncian regreso a cárceles del régimen

Más de Actualidad

Ver más
Bandera de Irán y EE. UU. - Canva.
Régimen de Irán

EE. UU. desmiente al régimen de Irán y rechaza que Teherán tenga “control total” del estrecho de Ormuz: “Irán no tiene armada porque las fuerzas estadounidenses la hundieron”

Donald Trump y María Corina Machado - Fotos: EFE
María Corina Machado

"Entendió Washington que apartar a María Corina de la transición es un costo alto": analista

Captura de un adulto mayor de por expendio de estupefacientes en Bogotá - Foto Policía Metropolitana de Bogotá - X
Bogotá

Así fue la captura de un adulto mayor de por expendio de estupefacientes en Bogotá: imágenes revelan cómo operaba

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Bandera de Irán y EE. UU. - Canva.
Régimen de Irán

EE. UU. desmiente al régimen de Irán y rechaza que Teherán tenga “control total” del estrecho de Ormuz: “Irán no tiene armada porque las fuerzas estadounidenses la hundieron”

Donald Trump y María Corina Machado - Fotos: EFE
María Corina Machado

"Entendió Washington que apartar a María Corina de la transición es un costo alto": analista

Captura de un adulto mayor de por expendio de estupefacientes en Bogotá - Foto Policía Metropolitana de Bogotá - X
Bogotá

Así fue la captura de un adulto mayor de por expendio de estupefacientes en Bogotá: imágenes revelan cómo operaba

Masoud Pezeshkian - Foto EFE
Régimen de Irán

Así fue como el régimen de Irán posó como víctima ante la ONU: dicen no ser terroristas

Autoridades ejecutaron ocho allanamientos en la capital antioqueña-Foto: tomada de X@FicoGutierrez
Medellín

Estados Unidos confirma participación en el desmantelamiento de importante red criminal en Medellín

Fiscalía de El Salvador - Foto: EFE
El Salvador

El Salvador impone la primera cadena perpetua por feminicidio tras reforma constitucional

James Rodríguez y Luis Díaz, futbolistas de la Selección Colombia - Foto: EFE
James Rodríguez

Luis Díaz dejó emocionante mensaje que tuvo miles de reacciones ante el retiro de James Rodríguez de la selección Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023