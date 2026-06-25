Estos son los estados de Venezuela en los que se habilitarán centros de acopio tras fuerte terremotos que sacudieron al país

Tras el fuerte sismo de magnitud 7,0 que sacudió en las últimas horas a Venezuela, la plataforma Comando Con Venezuela ha informado que se habilitarán centros de acopio en varios estados del país para recibir donaciones para las personas afectadas.

Según la organización serán tres los estados en los que habilitarán los centros de acopio en los que las personas pueden donar agua, alimentos no perecederos, insumos médicos, ropa y abrigos.

Los centros de acopio estarán ubicados en los estados de:

Miranda: Cuarta avenida de Altamira, entre novena y décima transversal; quinta El Bejucal.

Cuarta avenida de Altamira, entre novena y décima transversal; quinta El Bejucal. Aragua: Avenida 19 de abril. Centro Comercial La Capilla. Piso 1, local 21.

Avenida 19 de abril. Centro Comercial La Capilla. Piso 1, local 21. Carabobo: Avenida Monseñor Adams, El Viñedo. Edificio Talislandia, mezzanina.

En Maracaibo también habrá un centro de acopio el cual estará ubicado en la sede de Vente Zulia, en la Calle 70 con Av. 15A y 15B N° 15A-39 (Calle paralela a Nebabrica).

Además, la plataforma afirmó en su escrito en sus redes sociales que: "En estas horas tan difíciles, la solidaridad es muy importante".

Por su parte el partido Voluntad Popular anunció que los centros de acopio que habilitó estarán en los estados de:

Monagas: en la Calle 6, antigua Bermúdez, casa N.º 11 (antiguo restaurante El Oeste), Maturín. Centro de acopio de Voluntad Popular Monagas.

en la Calle 6, antigua Bermúdez, casa N.º 11 (antiguo restaurante El Oeste), Maturín. Centro de acopio de Voluntad Popular Monagas. Bolívar: en la esquina de Banesco, avenida República, municipio Angostura del Orinoco. Centro de acopio de Voluntad Popular.

Otros estados del país en los que las personas podrán ir a donar son:

Caracas: en las terrazas del Club Hípico, Caracas. Centro de acopio de Rotaract Caracas.

en las terrazas del Club Hípico, Caracas. Centro de acopio de Rotaract Caracas. Lara: en Tatas Food, carrera 15 entre calles 13A y 13B, Barquisimeto. Centro de acopio para recibir ayuda destinada a los afectados.

en Tatas Food, carrera 15 entre calles 13A y 13B, Barquisimeto. Centro de acopio para recibir ayuda destinada a los afectados. Táchira: en el Núcleo Táchira de la Universidad de Los Andes (ULA). Centro de acopio habilitado por la ULA Táchira.

en el Núcleo Táchira de la Universidad de Los Andes (ULA). Centro de acopio habilitado por la ULA Táchira. Zulia: en la sede regional de Un Nuevo Tiempo (UNT Zulia). Centro de acopio habilitado por UNT Zulia.

Las diferentes organizaciones aconsejan que también se donen linternas, mantas y cobijas y kits de primeros auxilios.

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