“Venezuela no está lista para elecciones”: Donald Trump desde la Casa Blanca

Este viernes, desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció nuevamente sobre Venezuela y el pedido de elecciones por parte de la población del país sudamericano.

"Tengo buenos números de Sondeos en Venezuela", dijo cuando le preguntaron sobre los comicios, sin embargo, dio indicios de que aún falta tiempo para que los venezolanos vayan a las urnas.

"No están listos aun pero han hecho un gran progreso", dijo el mandatario, y añadió que "Delcy está haciendo un trabajo fantástico".

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"La cantidad de petroleo de Venezuela, es un territorio fértil, de dinero, es mucho de lo que han hecho. Soy popular en Venezuela porque le estamos devolviendo la economía al país" agregó.

Fiel a su estilo, el mandatario de Estados Unidos lanzó un controvertido comentario sobre la población venezolana, en crisis desde hace años por culpa del régimen:

"Estaban muriendo y ahora son exitosos. Venden millones y millones de petroleo, recibimos algo, ellos reciben algo, ha sido una relación increíble", añadió.

Y reiteró: "No están listos aun para elecciones pero en algún momento estarán listos".

Finalmente, elogió al pueblo venezolano y recordó los tiempos en los que lideraba el concurso de belleza más importante del planeta:

Por mucho tiempo conozco a ese país, tuve el Miss Universo y le iba muy bien a miss Venezuela, son grandiosas personas".