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ICE

"Estoy muy enojado": alcalde de Austin, Texas, sobre disparo efectuado por agente de ICE que dejó herido a un inmigrante venezolano

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Wilber Garcés Pérez, inmigrante venezolano en EE. UU. / Kirk Watson, alcalde de Austin, Texas (Estados Unidos) - Fotos: X
Wilber Garcés Pérez, inmigrante venezolano en EE. UU. / Kirk Watson, alcalde de Austin, Texas (Estados Unidos) - Fotos: X
Asimismo, exigió una investigación exhaustiva e independiente del caso.

Kirk Watson, alcalde de Austin, Texas (Estados Unidos), calificó de alarmante el incidente ocurrido el 20 de septiembre, en el que un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) hirió de un disparo al inmigrante venezolano Wilber Garcés Pérez, de 28 años.

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Watson manifestó estar "enojado y decepcionado, pero no sorprendido", exigiendo la publicación inmediata de los videos de las cámaras corporales de ICE y una investigación exhaustiva e independiente.

Wilber Garcés Pérez estaba trabajando como repartidor de comida al momento en que ocurrió el incidente.

Según su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, este inmigrante, tras el disparo, fue trasladado a un hospital de Austin, donde estuvo en condición seria pero estable.

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) notificó que su unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional está al frente de las pesquisas, con apoyo del FBI, para encontrar las circunstancias que llevaron al agente de ICE a usar su arma.

La secuencia exacta de los hechos aún es objeto de investigación. Videos divulgados en redes sociales dejan ver un automóvil Toyota Corolla azul que choca en contra de una camioneta y, después, se escuchan disparos al momento en que el vehículo continúa avanzando. Después, un hombre se acerca a la puerta del conductor.

La abogada de Garcés afirmó que el venezolano ingresó legalmente a Estados Unidos, pero las autoridades federales sostienen que entró de manera irregular y que existe una orden definitiva de deportación en su contra.

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La diferencia entre las dos versiones va a ser uno de los elementos que tendrán que aclararse en la investigación.

El tiroteo sucede en un contexto de más alta presencia de agentes migratorios en diferentes ciudades de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.

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