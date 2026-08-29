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Sábado, 29 de agosto de 2026
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Sofía Vergara

Actriz colombiana alza la voz por los afectados tras el terremoto y pide apoyo para reconstruir sus hogares: "Yo me sumo a la causa, ustedes también pueden"

agosto 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremoto en Colombia - Foto: EFE
Terremoto en Colombia - Foto: EFE
De acuerdo con los reportes más recientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la emergencia dejó más de 300 personas fallecidas y a miles de damnificados.

Colombia continúa avanzando en las labores de recuperación tras el fuerte terremoto registrado el pasado lunes 10 de agosto.

De acuerdo con los reportes más recientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la emergencia dejó más de 300 personas fallecidas y a miles de damnificados, muchos de ellos afectados por la pérdida de sus viviendas y fuentes de sustento.

Frente a la dimensión de la tragedia, diferentes artistas, creadores de contenido y personalidades públicas han decidido aportar a los esfuerzos de recuperación, especialmente mediante iniciativas destinadas a reconstruir los hogares de quienes resultaron afectados.

Entre las figuras que decidieron respaldar estas acciones se encuentra Sofía Vergara.

La actriz colombiana recurrió recientemente a sus redes sociales para convocar a sus seguidores a realizar donaciones destinadas a las familias cafeteras damnificadas en departamentos como Quindío y Risaralda.

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Sofía Vergara invita a apoyar a las familias cafeteras
A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la actriz manifestó su respaldo a una iniciativa de la Federación Nacional de Cafeteros, enfocada en la recuperación de las viviendas de familias que dependen de la producción de café y que, debido al desastre natural, enfrentan dificultades para regresar a sus actividades.

“Hoy los invito a que nos unamos a súbete a la causa. Una iniciativa de la Federación Nacional de Cafeteros para ayudar a estas familias, a reconstruir sus hogares y salir adelante. Cualquier aporte, grande o pequeño, puede hacer una gran diferencia. Yo me subo a la causa, súbanse ustedes también”, expresó Vergara.

La actriz también señaló que las personas interesadas pueden realizar sus aportes mediante los canales oficiales de la Federación Nacional de Cafeteros y destacó la capacidad de los colombianos para solidarizarse en momentos de crisis.

El llamado rápidamente recibió muestras de apoyo por parte de sus seguidores, quienes destacaron el gesto de la artista y su decisión de contribuir a la recuperación de las comunidades que enfrentan las consecuencias del terremoto.

Beyoncé también anunció una millonaria donación
Sofía Vergara no es la única celebridad que ha mostrado interés en apoyar a los damnificados.

En días recientes, la agencia de Beyoncé, Parkwood Entertainment, informó que la cantante realizará una donación de un millón de dólares destinada a organizaciones que trabajan directamente con las comunidades afectadas.

Entre las entidades beneficiadas se encuentran Food for the Poor y World Central Kitchen, que participan en labores de asistencia para las personas que perdieron sus hogares y necesitan alimentos y otros suministros básicos.

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