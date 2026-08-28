Multimillonario acuerdo de EE.UU. con la dictadura chavista: ¿Esto dilata el fin de Delcy Rodríguez en el poder?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que su administración ha alcanzado un acuerdo con el régimen venezolano mediante el cual su país obtiene el control mayoritario sobre 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, en lo que describió como "el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial". Para hablar sobre esto, Andrés Otero, analista político, conversó con El Informativo de NTN24.