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Domingo, 12 de julio de 2026
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Testimonio

“No hubo ningún ente gubernamental que se acercara aquí”: Mujer que encaró a “Nicolasito” por perder a su hija tras los terremotos

julio 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Damelis Díaz, madre que perdió a su pequeña hija de 6 años y quien, encaró al hijo de Nicolás Maduro, habló con NTN24 sobre los reclamos que le hizo a ‘Nicolasito’ sobre las estructuras que en su momento fueron construidas por el régimen chavista.

Damelis Díaz, mujer que fue captada por un canal noruego encarando a Nicolás Maduro Guerra, mejor conocido como ‘Nicolasito’, ante la falta de negligencia y ayuda por parte del gobierno del régimen venezolano tras los fuertes terrenos en los que su pequeña hija de 6 años perdió la vida, habló con NTN24.

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Esta madre, quien perdió a su hija luego de que una edificación del urbanismo Hugo Rafael Chávez Frías, en el que vivían, se derrumbara, manifestó que encaró a 'Nicolasito' para pedirle explicaciones sobre la construcción de estas viviendas y la falta de negligencia del Estado ante la tragedia.

“Me dijo que se habían caído los privados, que yo entendiera que no era yo sola”, dijo Díaz sobre la respuesta que le dio ‘Nicolasito’.

Un comentario que fue cuestionado por esta mujer y madre, pues considera que no hubo la supervisión por parte de Venezuela en la construcción de estos apartamentos en su momento, los cuales indicó estuvieron a cargo de “empresa privada iraní”.

“Las constructoras son privadas; de hecho, quien hizo esto es una empresa privada iraní y quien el contrato yo, quien contrato esas empresas privadas, sí son privadas, pero ¿dónde estuvo la supervisión venezolana?”, expresó.

“Pero ¿quién supervisó que esos apartamentos privados estuviesen con los materiales adecuados, de calidad que se merece el ser humano, porque a nosotros no nos regalan nada?”, agrego.

Asimismo, dejo claro que estos apartamentos fueron cobrados, no regalados, como muchos creen; ella en su momento pagó cerca de “60 dólares en físico”.

En cuanto a la manera en la que su pequeña hija de 6 años perdió la vida, Damelis Díaz señaló que esta se produjo en el momento en el que ella salió a la puerta y dos minutos después “ya tenía dos pisos (…) La mayoría de los apartamentos son planta baja, fueron superafectados”.

Díaz manifestó que, tras el desplome de la estructura, “fueron cuatro días de lucha, mi hija tuvo tres días luchando con la vida y la muerte; no hubo ningún ente gubernamental que se acercara aquí”.

Por su parte, su esposo José Echeto y padre de la menor indicó que tras el colapso de las edificaciones “la niña estaba viva, pero no tuvimos ayuda de nadie (…) Aquí el gobierno nunca estuvo, mi hija falleció por negligencia”.

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