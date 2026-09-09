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Miércoles, 09 de septiembre de 2026
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Irán

Régimen de Irán bombardea base de Estados Unidos en Jordania y barcos en el Golfo tras ataque a sus petroleros

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de Irán-Foto: EFE
Bandera de Irán-Foto: EFE
El ejército jordano aseguró en un comunicado que interceptó 18 de 20 misiles iraníes lanzados contra su territorio, mientras los otros dos "cayeron en áreas despobladas".

El régimen de Irán anunció este miércoles ataques contra una base estadounidense en Jordania y cerca de 20 buques en el Golfo, en represalia por la pérdida de cinco petroleros iraníes en bombardeos del ejército norteamericano.

"En el marco de esta operación dirigida a castigar al agresor, se han atacado las instalaciones de mantenimiento y reparación, las zonas de preparación y los lugares de despliegue de los aviones de combate F-35, F-16 y F-15 (...) infligiendo graves daños al enemigo malintencionado", afirmaron los Guardianes, el ejército de élite de Teherán, citados por la agencia estatal de noticias IRNA.

El ejército jordano aseguró en un comunicado que interceptó 18 de 20 misiles iraníes lanzados contra su territorio, mientras los otros dos "cayeron en áreas despobladas".

Poco después, los Guardianes anunciaron su ataque contra dos barcos estadounidenses, ocho buques petroleros y otros diez navíos que intentaban atravesar el estratégico estrecho de Ormuz, según IRNA.

El ejército iraní había advertido a "todos los petroleros presentes en los puertos de Kuwait y Baréin, que acogen a estos terroristas y son cómplices de sus fechorías". "Les advertimos que abandonen sus buques, porque serán atacados", añadió la prensa estatal.

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La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO) también reportó posteriormente que "varios buques mercantes en el norte del golfo Arábigo y el golfo de Omán" fueron "objeto de un fuego que los dejó inoperables como parte de la actividad militar en curso en la región".

También informó sobre un buque ubicado a 44 kilómetros al noroeste de Port Rashid, en Emiratos Árabes Unidos, que se estaba volcando, posiblemente debido a un ataque.

Este nuevo intercambio de hostilidades marca un recrudecimiento del conflicto desatado el 28 de febrero con los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán.

Los dos bandos alcanzaron un acuerdo de alto el fuego en abril que no ha frenado el intercambio de agresiones en la región del Golfo.

La escalada de las últimas horas empujó este miércoles los precios del petróleo por encima de los 100 dólares el barril. El Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, alcanzó brevemente 100,19 USD.

Los nuevos ataques israníes se produjeron luego de que el ejército de Washington anunciara el martes la destrucción de cinco buques petroleros iraníes en represalia por recientes ataques de Teherán contra un navío militar de Estados Unidos.

El Comando Central estadounidense para Oriente Medio (Centcom) afirmó en un comunicado que ordenó "a las tripulaciones que abandonaran las embarcaciones antes de que fueran atacadas y quedaran fuera de servicio".

"Irán sigue intentando atacar buques de la Armada estadounidense, y cada vez que lo hagan o intenten hacerlo, perderán petroleros, y creo que hoy volverán a ser testigos de ello", advirtió el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una visita a Colombia.

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